Das sind die wahren Perfect Matches von "Are You The One?"

Die Realityshow Are You The One? endete zwar vergangene Woche mit einer herben Enttäuschung für alle Kandidaten, doch in der Wiedersehensfolge wurde nun endlich aufgelöst, wer laut Expertenmeinung tatsächlich zusammengehört hätte. Nachdem die Teilnehmer in der finalen Matching Night nur vier von zehn Lichtern zum Leuchten gebracht hatten und somit ohne Preisgeld nach Hause gehen mussten, präsentierte Moderatorin Sophia Thomalla (36) nun die vollständige Liste aller Perfect Matches. Neben den drei bereits während der Staffel gefundenen Pärchen – Marla und Julian, Noel und Tonia sowie Tiziana und Jeronymo – gab es noch sieben weitere Matches, die die Gruppe hätte finden müssen.

Die vollständige Auflösung offenbarte einige überraschende Konstellationen: Elena und Jerry bilden demnach ein Perfect Match, ebenso wie Michelle und Chris, Aurora und Meji sowie Laura und Ema. Auch Ella und Evi gehören zusammen. Eine Besonderheit gibt es bei Noel und Tonia – zu ihnen gehört laut Experten auch Alicia. Linda und Luke waren im Finale das einzige Paar, das korrekt zusammensaß, was ihnen jedoch nichts nützte, da zu wenige andere Matches gefunden wurden. Sophia zeigte sich von der Performance der Kandidaten sichtlich genervt und kommentierte die Auflösung mit den Worten: "Gut, dass wir das geklärt haben. Eure Strategie war, würde ich sagen, echt für die Tonne."

Im Finale hatte die Gruppe noch verzweifelt versucht, mit Haushaltsgegenständen und Wassergläsern die Matches nachzustellen und das Rätsel zu lösen – allerdings mit nur mäßigem Erfolg. Die Nervosität war den Kandidaten während der finalen Matching Night deutlich anzumerken, denn sie wussten, dass sie auf Risiko gehen mussten. Bei der Auflösung in der Wiedersehensfolge zeigte sich jedoch niemand wirklich überrascht. Alle Kandidaten behaupteten, sie hätten es ohnehin schon immer geahnt, wer ihr eigentliches Match ist. Die Dating-Show "Are You The One?" basiert auf dem Prinzip, dass Experten im Vorfeld die perfekten Paarungen ermitteln – die Teilnehmer müssen diese dann durch verschiedene Tests und Challenges selbst herausfinden.

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RTL / Frank Beer Sophia Thomalla, Moderatorin

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RTL / Frank Beer Der neue "Are You The One?"-Cast 2026

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RTL / Frank Beer Sophia Thomalla, Moderatorin