Ostern zu dritt: Boris Becker begeistert mit Familienfotos

Boris Becker (58) hat das Osterwochenende gemeinsam mit seiner Familie an der portugiesischen Küste verbracht und seine Fans auf Instagram daran teilhaben lassen. Der Tennisstar teilte mehrere private Schnappschüsse aus Cascais, die ihn zusammen mit seiner Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro (35) und der gemeinsamen Tochter Zoë Vittoria zeigen. Auf den sonnigen Aufnahmen strahlt die kleine Familie in die Kamera, während im Hintergrund das glitzernde Meer zu sehen ist. "Postkarte aus Cascais. Frohe Ostern!", schrieb Boris zu den Bildern. Die Fans bekamen so einen seltenen Einblick in das Familienleben des 58-Jährigen.

Neben den Strandfotos veröffentlichte Boris auch weitere Impressionen aus dem Osterurlaub. Auf einem der Bilder ist der ehemalige Wimbledon-Sieger fröhlich lachend in einem Restaurant zu sehen, auf einem anderen kuschelt er liebevoll mit seinem kleinen Nachwuchs. Die Aufnahmen zeigen den Sportler von seiner privaten Seite und lassen erkennen, wie sehr er die gemeinsame Zeit mit seiner Familie genießt. Die idyllische Küstenstadt Cascais, die nur wenige Kilometer westlich von Lissabon liegt, bot offenbar die perfekte Kulisse für entspannte Ostertage.

Privat zeigt sich die junge Familie immer wieder in Momenten, die fernab großer Bühnen stattfinden. Vor wenigen Wochen nahm Boris seine kleine Zoë erstmals mit auf den Tennisplatz, als er gemeinsam mit Lilian einen Club in Mailand besuchte, wo die drei ihren Alltag verbringen. Damals durfte der Mini-Schläger in Knallpink nicht fehlen – ein augenzwinkerndes Detail aus einem Tag, an dem Lilian wieder auf dem Court stand und die Eltern ihre Begeisterung für den Sport mit ihrem Baby teilten. Neben solchen sportlichen Ausflügen nutzen der ehemalige Tennisprofi und die Politwissenschaftlerin soziale Medien, um ausgewählte Augenblicke als Familie festzuhalten – mal beim Stadtbummel in ihrer Wahlheimat, mal, wie jetzt, bei einer sonnigen Auszeit am Meer.

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Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker mit Lilian und Zoë, April 2026

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Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker mit seiner Tochter, April 2026

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Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker, Lilian und Baby Zoë zeigen sich glücklich im Februar 2026