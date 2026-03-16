Kein Perfect Match: Dieses AYTO-Paar steckt in Liebeskrise

Ema und Michelle durchleben bei Are You The One? turbulente Zeiten. Nachdem sich in Folge 17 der aktuellen Staffel herausstellte, dass die beiden trotz ihrer engen Verbindung seit Beginn der Show kein Perfect Match sind, gerät ihre Beziehung ins Wanken. Die Matchbox-Entscheidung brachte das Paar völlig aus dem Konzept, und beide vereinbarten eigentlich, sich nun stärker auf die anderen Kandidaten einzulassen, um ihr wahres Perfect Match zu finden. Doch bei der Umsetzung gingen die Vorstellungen der beiden schnell auseinander. Während Ema auf der nächsten Party direkt mit Aurora herumknutschte, kam das bei Michelle überhaupt nicht gut an.

Die Situation eskalierte am selben Abend vor dem Schlafengehen, als Ema auf Michelle zugehen wollte und sie völlig abweisend reagierte. "Fass mich nicht an, du bist eklig", sagte Michelle laut RTL zu ihm. Trotz der angespannten Stimmung verbrachten die beiden die Nacht dennoch im selben Bett. Am nächsten Tag suchte Michelle das Gespräch mit Aurora und Linda und berichtete von Emas großen Worten, die er ihr erst vor Kurzem gemacht hatte. "Vor zwei Tagen liegt der neben mir im Bett – Junge, was der alles gesagt hat... 'Ich will mit niemand anderem mehr hier drin was haben', 'Ich mag dich so, so sehr', 'Ich könnte mir sogar vorstellen, dich zu heiraten'... Alter, heiraten?", erzählte sie.

Ema hingegen suchte Trost bei den anderen Jungs und schilderte seine Version der Ereignisse. Aus seiner Sicht hatte Michelle die Krise ausgelöst, weil sie zuerst auf der Party mit Chris geflirtet hatte. Zu einem Kuss zwischen den beiden sei es allerdings nicht gekommen, da Chris sie angeblich gekorbt hatte. "Dann mache ich auch meine Sachen", erklärte Ema sein weiteres Vorgehen. Mit nur noch wenigen Tagen in der Villa bleibt beiden nun kaum noch Zeit, um ihr tatsächliches Perfect Match zu finden und die aufgeladene Situation zu klären.

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RTL / Frank Beer "Are You The One?"-Kandidat Ema

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