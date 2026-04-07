Royals die Show stehlen: Herzogin Meghan auf "Rachekurs"

Herzogin Meghan (44) und Prinz Harry (41) planen Ende April ihre Rückkehr nach Australien – zum ersten Mal seit 2018. Die beiden werden vor Ort eine Reihe privater, geschäftlicher und philanthropischer Termine wahrnehmen, darunter Meghans Auftritt bei einem Frauen-Retreat und Harrys Rede über psychische Gesundheit am Arbeitsplatz beim InterEdge Psychosocial Safety Summit. Doch das Timing der Reise sorgt für Aufregung, denn sie fällt mitten in eine wichtige Woche für die britische Königsfamilie: In denselben sieben Tagen wird der 100. Geburtstag von Queen Elizabeth II. (†96) gefeiert, Prinz Louis (7) hat seinen achten Geburtstag und seine Eltern Kate (44) und William (43) feiern ihren 15. Hochzeitstag. Royal-Experte Richard Palmer warnte gegenüber dem Mirror nun vor möglichen Spannungen und erklärte: "Wenn die Reise ein Erfolg wird, dann ist das Meghans Rache."

Der Royal-Autor befürchtet, dass die Sussexes mit ihrem hochkarätigen Besuch die wichtigen royalen Momente in Großbritannien überschatten könnten. "Ich denke, es wird den König und andere Familienmitglieder ärgern, wenn Meghan und Harry, wie es wahrscheinlich ist, viel mediale Aufmerksamkeit in Australien bekommen und das dann überschattet, was hier zu Hause passiert", erklärte Richard. Er betonte, dass das Paar seine Termine nun frei planen könne, ohne Rücksicht auf andere Royals nehmen zu müssen. "Als sie noch arbeitende Mitglieder der Familie waren, war eine ihrer größten Frustrationen, dass sie sich dem König und der Königin sowie William und Kate unterordnen mussten", so der Experte. Neben der Australien-Reise wurde auch bekannt, dass die Archewell Productions des Paares an mindestens einer neuen TV-Show und zwei Filmen mit Netflix arbeitet, darunter eine glamouröse Polo-Serie.

Seit Harry und Meghan 2020 als arbeitende Royals zurückgetreten sind, leben sie mit ihren beiden Kindern Archie und Lilibet in Kalifornien. Die Kinder werden voraussichtlich nicht mit nach Australien reisen. PR-Expertin Lynn Carratt sieht in den neuen Projekten eine klare Neupositionierung des Paares: "Sie haben sich sehr deutlich als Medien- und Unterhaltungsfiguren etabliert, nicht mehr als arbeitende Royals, die an Protokolle gebunden sind." Laut Richard Palmer dürfte die neue Publicity-Offensive bei König Charles (77) nicht gut ankommen, besonders angesichts wachsender Spekulationen über eine mögliche Vater-Sohn-Versöhnung vor den Invictus Games im nächsten Jahr. "Die verstorbene Queen, Charles und William waren von der kommerziellen Richtung nie begeistert", erklärte er.

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