Glutenintoleranz: Hazel Brugger lebte lange mit Schmerzen

Hazel Brugger (32) hat im Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" von Barbara Schöneberger (52) über ihre Glutenunverträglichkeit gesprochen und dabei ein ungewöhnlich persönliches Kapitel ihres Lebens offenbart. Die Comedian leidet seit ihrer Kindheit an Zöliakie, doch bis zur Diagnose vergingen qualvolle Jahre voller unerklärlicher Beschwerden. Bereits als kleines Mädchen hatte Hazel mit starken Bauchschmerzen zu kämpfen, ohne zu wissen, woher diese kamen. Erst im Teenageralter wurde die Unverträglichkeit schließlich festgestellt. Mittlerweile lebt die 32-Jährige, die in der Nähe von Darmstadt wohnt, strikt glutenfrei – was sie mit einem Augenzwinkern auch auf der für sie speziell zubereiteten Waffel im Podcast vermerken ließ: "Ich bin glutenfrei, Baby."

Im Gespräch mit Barbara schilderte Hazel eindringlich, wie belastend die Zeit ohne Diagnose war. "Ich hatte so acht Jahre, wo ich einfach unerklärliche Bauchschmerzen hatte. Und dann hieß es auch immer: 'Ja, du bist halt gestresst.' Ja, ich war zwölf und ich war halt wirklich nicht gestresst", erklärte sie. Irgendwann habe sie resigniert und sich damit abgefunden, dass die Schmerzen einfach zu ihrem Leben gehören würden. Würde sie heute versehentlich Gluten zu sich nehmen, hätte das drastische Folgen: "Dann würde ich mir wahrscheinlich doch noch kurz einen Windeleimer holen", scherzte sie. Die Symptome – Durchfall und Bauchschmerzen – würden nicht nur kurz anhalten, sondern sie einen ganzen Tag lang begleiten.

Für die gebürtige Schweizerin, die erst kürzlich beim ESC-Vorentscheid gemeinsam mit Barbara durch den Abend führte, ist die Glutenunverträglichkeit heute kein Drama mehr. Im Gegenteil: Sie kann es nicht nachvollziehen, wenn Menschen Mitleid äußern. "Das ist nicht schrecklich. Schrecklich ist, wenn du es nicht essen kannst, es aber nicht weißt. Also sobald du was rausgefunden hast, ist es immer besser als vorher", betonte Hazel im Podcast. Laut Bundeszentrum für Ernährung sind in Deutschland etwa ein Prozent der Bevölkerung von Zöliakie betroffen – das entspricht rund 800.000 bis 900.000 Menschen, die wie Hazel keine Lebensmittel mit dem Weizeneiweiß Gluten vertragen.

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IMAGO / Future Image Hazel Brugger, Comedienne

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Instagram / hazelsgonnahaze Hazel Brugger und Barbara Schöneberger, Februar 2026

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ProSieben/ Florida TV / Julian Mathieu Hazel Brugger bei "Wer stiehlt mir die Show?"

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