Nach Tizis "Are You The One?"-Exit: Bei Chris wird es heiß

Tiziana muss Are You The One? verlassen: Sie hat in Jeronymo ihr Perfect Match gefunden und zieht am Abend vor dem großen Finale aus der Villa. Doch statt Jeronymo hat Kandidat Chris ihr Herz erobert – der Abschied fällt ihr entsprechend schwer. Die beiden kuscheln auf dem Daybed und sprechen darüber, dass sie sich nach der Show weiter kennenlernen wollen. "Die Zeit mit dem Chris war noch mal schön. Das hat mir ein gutes Gefühl gegeben. Er hat auch gemeint, ich soll mir keinen Kopf machen", erzählt Tizi lächelnd. In der Vergangenheit nahm Chris es mit der Treue nämlich nicht immer so ernst. Und so soll es auch dieses Mal laufen: Nur wenige Stunden nach Tizis Exit sieht die Welt für Chris bereits ganz anders aus...

Auf der Party am Abend geht es heiß her: Der Essener beginnt wild mit Linda zu knutschen. Die beiden verschwinden schließlich zusammen unter der Dusche. Chris scheint selbst verwirrt vom raschen Damenwechsel und erlaubt sich einen kleinen Patzer, als er von der Party erzählt: "Am Ende habe ich mit Tizi – ach, Quatsch – mit Linda geduscht." Am nächsten Morgen folgt für ihn das harte Erwachen. Bei der morgendlichen Zigarette mit Jerry platzt es aus ihm heraus. "Ich hab bisschen schlechtes Gewissen, wegen Tizi. Weil ich mit Linda gestern im Bett geschlafen hab und so", erzählt Chris. Er beteuert, es sei nichts gelaufen – dann gesteht er: "Obwohl [Linda] da lag – ich hab Tizi gesehen."

Chris scheint sich zu sorgen, was Tiziana sagt, wenn sie nach der Show von seinem Flirt mit Linda erfährt. "Ich hätte gestern alleine schlafen müssen", ärgert er sich. Die beiden sind nicht das erste Pärchen, das nach einer Matchbox-Entscheidung in die Krise rutscht – bei Ema und Michelle lief es ähnlich. Nachdem die beiden in Folge 17 erfahren hatten, dass sie wider Erwarten kein Perfect Match sind, knutschte Ema kurzum auf der nächsten Party mit Aurora. Für Michelle ein No-Go, wie sie ihm deutlich zu verstehen gab.

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RTL / Frank Beer Collage: "Are You The One?"-Kandidaten Tiziana und Chris

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RTL / Frank Beer "Are You The One?"-Kandidatin Tiziana

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RTL / Frank Beer "Are You The One?"-Kandidatin Linda

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