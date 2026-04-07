Serena Williams stolz: So groß ist Tochter Olympia schon

Serena Williams (44) hat ihre Fans am Ostersonntag mit neuen Familienfotos überrascht und dabei gezeigt, wie groß ihre ältere Tochter Olympia bereits geworden ist. Die achtjährige Olympia reichte ihrer berühmten Mutter auf den Bildern fast bis zur Schulter und posierte selbstbewusst in einem pastellfarbenen Blumenkleid und silbernen Mini-Heels. Neben ihr stand die zweijährige Adira, die ein blaues Kleid mit Blumenverzierungen, eine weiße Strickjacke und glitzernde Schuhe trug. Serena selbst strahlte in einem fließenden blauen Kleid mit drapierten Ärmeln und einem blauen Gürtel, dazu kombinierte sie goldenen Schmuck und trug ihr brünett-blondes Haar halb hochgesteckt.

"Ich teile diese Momente nicht oft, aber ihre Mutter zu sein, ist mein Lieblingsplatz", schrieb die Tennisspielerin zu den Aufnahmen auf Instagram und fügte hinzu: "Ich bin 363 von 365 Tagen im Jahr bei ihnen – und ich würde es gegen nichts eintauschen. Dieses Wochenende war alles." Weitere Bilder zeigten auch Olympias und Adiras Vater Alexis Ohanian (42) sowie Serenas Schwester Venus Williams (45) mit ihrem neuen Ehemann Andrea Preti (37), Serenas ältere Schwester Isha und ihre Mutter Oracene. In den Kommentaren zeigten sich die Fans begeistert über Olympias Wachstumsschub. "Wie kann unsere Nichte Olympia schon so groß sein?", schrieb eine Nutzerin, während eine andere hinzufügte: "Die Mädchen werden so schnell groß!"

Serena hat in der Vergangenheit immer wieder offen über ihre Mutterschaft gesprochen. Nach der Geburt von Olympia im September 2017 hatte die Sportlerin mit schweren gesundheitlichen Komplikationen zu kämpfen, darunter eine Lungenembolie und weitere Probleme, die mehrere Operationen erforderlich machten. Die ersten sechs Wochen als Mutter musste sie im Bett verbringen. Als Adira im August 2023 zur Welt kam, war Serena bereits deutlich entspannter, hatte aber dennoch Bedenken. "Ich dachte: 'Okay, ich weiß nicht, ob ich jemanden so sehr lieben kann wie Olympia.' Ich war wirklich nervös deswegen. Aber ich habe das Gefühl, dass alles gut funktioniert hat", verriet sie laut Hello!. Die Tennisspielerin ist seit 2017 mit Alexis verheiratet, dem Mitgründer von Reddit, den sie 2015 in einem Hotel in Rom kennengelernt hatte.

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Getty Images Serena Williams bei der Met Gala 2025

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Instagram / serenawilliams Serena Williams mit ihrem Mann und den zwei Kindern an Ostern 2026

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Getty Images Ex-Tennisprofi Serena Williams im September 2025 in Milan