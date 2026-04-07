Doppeltes Glück: Sie sind nach "Are You The One?" ein Paar

Mit den Perfect Matches lief es in der diesjährigen Staffel von Are You The One? nicht gut – dafür aber in der wahren Liebe: Beim großen Wiedersehen geben gleich zwei Paare ihre Beziehung bekannt! Zwischen Ema und Michelle funkte es bereits auf Koh Samui heftig. Die zwei waren sich sicher, ein Perfect Match zu sein, was sich jedoch als falsch herausstellte. Nichtsdestotrotz gaben sie ihrer Liebe eine Chance und trafen sich zwei Tage nach der Rückkehr von den Dreharbeiten in Deutschland. "Dann haben wir uns noch intensiver kennengelernt, so ein oder zwei Monate. Und seitdem sind wir ein Paar", verkündet Michelle. "Sie ist die Liebe meines Lebens", schwärmt Ema daraufhin.

Auch bei Chris und Tizi wurde es im Nachhinein ernst. Sogar so ernst, dass sie ihren neuen Partner schon ihren Eltern vorgestellt hat. "Wir hatten eine schwierige Zeit anfangs. Mittlerweile habe ich aber schon ihre Eltern kennengelernt, was mir sehr wichtig ist", erklärt Chris und ergänzt: "Ich bin glücklich, ich schätze Tizi." Sicher überglücklich über seine Worte erklärt Tizi, dass ihre Eltern ganz begeistert sind von ihrem Liebsten: "Die lieben ihn über alles, die haben so viel Respekt vor ihm."

Für Moderatorin Sophia Thomalla (36) klingt das nach einem "kleinen Happy End" – was ihnen beim großen Finale der siebten Staffel ausblieb. In der zehnten Matching Night erleuchteten gerade einmal vier von zehn nötigen Lichtern, wobei drei davon bereits zuvor gefunden wurden. Sicher war bis dato, dass Julian und Marla, Tonia und Noel und Tizi und Jeronymo ein Perfect Match sind. Fast hundertprozentig sicher, dass sie eines der gesuchten Paare sind, waren sich auch Meji und Ella – doch wie Sophia noch am Ende des Finales offenbarte, waren sie es nicht.

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RTL / Frank Beer Der neue "Are You The One?"-Cast 2026

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RTL / Frank Beer "Are You The One?"-Kandidatin Tiziana