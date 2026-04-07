Kim Kardashian strahlt bei Spritztour mit Lewis Hamilton

Kim Kardashian (45) und Lewis Hamilton (41) haben ihre Fans mit einem actionreichen Video aus Tokio begeistert. In dem Clip, den der Rennfahrer auf Instagram teilte, ist zu sehen, wie er hochkonzentriert hinter dem Lenkrad eines Ferrari sitzt und durch die Straßen der japanischen Metropole driftet. Bevor das Video endet, bringt Lewis den Wagen zum Stehen, während Kim auf dem Beifahrersitz sichtlich begeistert lächelt und ausruft: "Das ist wahnsinnig." Der 41-Jährige versah den Beitrag mit der Bildunterschrift: "Los geht's. Tokio Drift Vol. Drei." Zusätzlich teilte er den Clip auch in seiner Instagram-Story mit den Worten: "Das Warten hat ein Ende."

Das Video erschien rund zwei Monate, nachdem das Magazin Us Weekly berichtete, dass sich die jahrelange Freundschaft zwischen Kim und Lewis in eine Romanze verwandelt hat. "Sie hat sich kürzlich bereit gefühlt, sich wieder da rauszuwagen", verriet eine Quelle dem Magazin im Februar und fügte hinzu, dass die Verbindung der beiden noch "locker" sei. Später im selben Monat sorgten die 45-Jährige und der Formel-1-Pilot für Schlagzeilen, als sie gemeinsam den Super Bowl von einer privaten Loge aus verfolgten. Trotz ihrer vollen Terminkalender halten die beiden engen Kontakt. "Sie sind beide sehr engagiert darin, die Dinge zum Laufen zu bringen, egal wie groß die Entfernung ist oder wie beschäftigt sie sind", erklärte eine weitere Quelle dem Magazin. Das Paar nutze häufig FaceTime, während Lewis zwischen seinen Rennen im Fahrerlager ist.

Für die Reise nach Japan hatte Kim nicht nur Lewis, sondern auch ihre Schwester Khloé Kardashian (41) und ihre drei jüngeren Kinder im Schlepptau. In ihrem eigenen Instagram-Rückblick auf den Trip teilte die Influencerin mehrere Eindrücke mit ihren Followern und schrieb dazu: "Japan Dinge." Khloé kommentierte begeistert: "Wir hatten die beste Zeit!" Lewis tauchte in Kims Beiträgen allerdings nicht auf. Bereits im März hatte der Rennfahrer seiner Angebeteten einen süßen Kommentar unter einem Post von der Vanity Fair Oscar Party hinterlassen. Nachdem Kim eine Reihe von Fotos mit den Worten "Gucci Girl" teilte, reagierte Lewis mit einem Emoji mit Herzaugen. Die beiden haben sich bisher nicht öffentlich zu ihrem Beziehungsstatus geäußert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kim Kardashian bei der Vanity Fair Oscar Party in Los Angeles, 15. März 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Lewis Hamilton im Januar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Lewis Hamilton und Kim Kardashian, November 2021