Trennungsschmerz ade: Olivia Attwood filmt Therapie-Reise

Olivia Attwood (34) hat sich nach der Trennung von ihrem Ex-Partner Bradley Dack zu einem drastischen Schritt entschieden. Die Realitydarstellerin reiste nach Südkorea, um sich dort einer Stammzelltherapie zu unterziehen – ganz nach dem Vorbild von Kim Kardashian (45). Auf Instagram teilte Olivia am Sonntag Fotos von sich, auf denen ihr Gesicht nach der Behandlung vollständig bandagiert zu sehen ist. "Kim Kardashian hat sich in Südkorea einer Stammzelltherapie unterzogen, also habe ich mir in Südkorea eine Stammzelltherapie machen lassen (und es natürlich für das Fernsehen gefilmt)", schrieb sie zu den Aufnahmen. Die 34-Jährige dokumentierte die gesamte Prozedur für ihre eigene TV-Show.

Bei der Stammzelltherapie werden gesunde Stammzellen gesammelt und in geschädigtes Gewebe oder direkt in den Blutkreislauf injiziert, um Gewebe zu reparieren und Entzündungen zu reduzieren. Kim hatte bereits im vergangenen Jahr über ihre Erfahrungen mit der Behandlung gesprochen und erklärt, dass sie damit chronische Schmerzen in Schulter und Rücken erfolgreich behandeln konnte. "Ich dachte, mein Körper würde zusammenbrechen", hatte die Unternehmerin und Ex von Rapper Kanye West (48) damals auf Instagram geschrieben und die sofortige Linderung ihrer Beschwerden nach der Therapie gelobt. Olivia nutzt ihren Aufenthalt in Südkorea nun offenbar ebenfalls, um sich körperlich zu erholen.

Die Reise nach Asien trat Olivia in einer schwierigen Lebensphase an. In ihrem Podcast "Olivia's House" sprach sie kürzlich offen über ihre Gefühlslage nach der Trennung von Bradley. "Ich habe letztes Jahr alles hinter mir gelassen, mein Gott, ich habe nichts mehr übrig." Zudem machte die Britin laut Daily Mail öffentlich, dass Bradley sie während ihrer zehnjährigen Beziehung "mehrfach betrogen" haben soll. "Ich habe Brad die letzten zehn Jahre beigestanden, während er mich mehrfach belogen und betrogen hat." Mittlerweile hat Olivia ihre neue Romanze mit Pete Wicks bestätigt. Der 37-jährige ehemalige Star der Show The Only Way Is Essex wurde Anfang März beim Küssen mit Olivia in einer Bar in London gesichtet. Freunde des Paares erklärten, Pete habe Olivia in der schweren Zeit nach der Trennung unterstützt und ihr wieder ein Lächeln ins Gesicht gezaubert.

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Getty Images Olivia Attwood bei den Brit Awards 2024

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Getty Images Kanye West und Kim Kardashian auf der Met Gala 2019

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Getty Images Bradley Dack und Olivia Attwood backstage bei "X Factor Celebrity" in London, 16. November 2019