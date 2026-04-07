Wegen Epstein-Skandal? Prinz William wirkt an Ostern besorgt

Prinz William (43) zeigte sich jetzt beim traditionellen Ostergottesdienst in Windsor Castle sichtlich angespannt. Der britische Thronfolger besuchte gemeinsam mit seiner Ehefrau Prinzessin Kate (44) und den drei gemeinsamen Kindern Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) die Messe in der St. George's Chapel. Körpersprache-Expertin Judi James analysierte das Auftreten des Royals während des Familienauftritts und erklärte nun gegenüber dem Mirror: "Nur William zeigte ein subtiles Anzeichen von Nervosität mit einer Geste, die er ironischerweise mit seinem Bruder teilt." Sowohl William als auch Prinz Harry (41) legen, wenn sie unter Beobachtung oder Druck stehen, die Hand auf den Bauch. Die Expertin vermutet, dass der anhaltende Skandal um Andrew Mountbatten-Windsor (66) seine Spuren hinterlässt.

Der Ostergottesdienst war zugleich eine deutliche Demonstration der neuen royalen Ordnung. Andrew, der mittlerweile seiner royalen Titel enthoben wurde, sowie seine Töchter Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (36) waren nicht zum Familienevent eingeladen. "Dies war eine sehr wichtige körpersprachliche Botschaft während des sanften Starts der neu verkleinerten königlichen Familie", so Judi und weiter: "Der Fokus musste auf den Anwesenden liegen, anstatt auf den dunklen Schatten, die von den fehlenden Personen blieben." Kate und William bildeten bei ihrem Eintreffen ein "eigenständiges königliches Grüppchen", während andere Familienmitglieder wie Prinzessin Anne (75) und Prinz Edward (62) gemeinsam hinter ihnen herliefen.

Während William mit der schwierigen Familiensituation zu kämpfen schien, zeigte sich Tochter Charlotte besonders selbstbewusst. Die Zehnjährige übernahm beim Gang zur Kapelle eine Führungsrolle, winkte aus eigenem Antrieb der Menge zu und drehte sich sogar um, um nach ihren beiden Brüdern zu schauen. Louis und George zeigten sich abgestimmt im Partnerlook mit ihrem Vater William im Anzug und blauer Krawatte. Während sich die königliche Familie weiterhin um ein geschlossenes und makelloses Auftreten bemüht, liegt der Schatten von Andrews Verbindungen zu dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) noch immer über dem Palast. Wie die Royals mit dieser anhaltenden Belastung umgehen werden, bleibt abzuwarten.

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Getty Images Ankunft der Royals zur Ostermesse in St George's Chapel in Windsor 2026

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Getty Images Prinz William und Prinz Harry im September 2022

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Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern beim Oster-Gottesdienst in der St George’s Chapel in Windsor, April 2026