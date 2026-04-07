Betrug? Henna erhebt schwere Vorwürfe gegen Ariel

Henna Urrehman hat nun schwere Vorwürfe gegen Realitykollegin Ariel (22) erhoben, ohne jedoch ihren Namen direkt zu nennen. Nachdem Ariel in einem Podcast gegen Henna ausgeteilt hatte, setzte diese jetzt in ihren Instagram-Stories zum Gegenschlag an. Dabei postete die Realitybekanntheit zunächst ein Selfie mit Ariels berühmtem Ausdruck: "Peinlich". In einer weiteren Story wurde Henna dann konkreter und behauptete: "Das Einzige, was ich komisch finde, ist, sich in einen Podcast zu setzen und über meinen Feminismus zu sprechen, wenn man selber angeblich alleinerziehende Mütter mit Fake-Wettscheinen betrügt. Aber das ist deine Sache."

Zu ihren Anschuldigungen lieferte Henna dann auch vermeintliche Belege. Sie teilte einen Screenshot mit einer teils zensierten Nachricht einer Followerin, in der diese von einem angeblichen Betrugsfall berichtet. Die Frau behauptet, dass Ariel während eines Aufenthalts in Zypern einen Link zu einem Telegram-Kanal gepostet habe, mit dem sie angeblich aus 500 Euro über Nacht 10.000 Euro gemacht haben soll. Zudem gibt die Followerin an, darauf hereingefallen zu sein und 750 Euro verloren zu haben. "Sie ist falsch und eine betrügerische Ratte", wettert sie und schreibt: "Sie verarscht ihre eigenen Follower." Das Geld habe sie nicht zurückholen können, da die Bank, an die sie überwiesen hatte, keine deutsche gewesen sei.

Henna und Ariel stehen schon seit einiger Zeit öffentlich im Clinch, und der Ton wird dabei immer schärfer. Erst vor Kurzem hatte Ariel im Videopodcast "Take me Späti" heftig gegen Henna ausgeteilt und ihr vorgeworfen, sich zwar als Feministin zu inszenieren, aber "jeden zu b*msen, der ihr über den Weg läuft". Mit ihren aktuellen Instagram-Stories scheint Henna nun zum Gegenschlag auszuholen. Es bleibt abzuwarten, ob Ariel auf die Vorwürfe reagieren wird und der Streit damit in die nächste Runde geht.

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Collage: Instagram / _ariel__61, Instagram / hennschka Collage: Realitystars Ariel und Henna

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Instagram / hennschka Henna, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin 2025

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Instagram / _ariel__61 Ariel, Realitystar