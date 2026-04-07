Howard Stern vor Gericht: Ex-Assistentin erhebt Vorwürfe

Howard Stern (72) und seine Ehefrau Beth sehen sich mit einer Klage konfrontiert. Eine Frau namens Leslie Kuhn hat den Radiomoderator und seine Frau vor einem Gericht in New York verklagt. Die Klägerin arbeitete als Assistentin der Geschäftsführung für das Ehepaar und zog für den Job sogar in deren rund 1.800 Quadratmeter große Villa in Southampton ein. Dort habe Beth ihr zahlreiche Aufgaben übertragen, darunter die Verwaltung des Personals, die Abwicklung der Lohnabrechnung sowie die Organisation des Haushalts. Außerdem sei Leslie für Beths Katzenhilfsorganisation zuständig gewesen, die direkt im Anwesen betrieben wurde. Weniger als zwei Jahre nach ihrem Einzug sei sie entlassen worden, berichtet die Klägerin laut TMZ. Als Grund für ihre Kündigung nennt Leslie ein "feindliches Arbeitsumfeld", das durch die Eheleute ermöglicht worden sei.

Außerdem habe sie für die Abläufe rund um Beths private Katzenrettung verantwortlich sein sollen, die direkt auf dem Anwesen stattfinde. Laut der Ex-Assistentin seien die Rettungs- und Pflegeaktionen vor Ort völlig aus dem Ruder gelaufen und hätten für ständigen Stress gesorgt. Leslie spricht von "immensen Belastungen" durch die Vielzahl an Tieren und wirft den Sterns zudem "massiv unorganisierte und fragwürdige Geschäftsabläufe" vor. Weitere Details zu den Zuständen in der Villa nennt Leslie in ihrer Klageschrift nicht. Beth und Howard hatten in der Vergangenheit öffentlich über ihre Leidenschaft für die Rettung von Katzen gesprochen. Die Moderatorengattin erklärte einmal, dass über einen Zeitraum von fünf Jahren mehr als 900 Katzen in ihrem Zuhause gewesen seien.

In ihrer Klage geht es Leslie auch um eine Geheimhaltungsvereinbarung, die ihr nach ihrer Entlassung vorgelegt worden sei. Eine Anwaltskanzlei, die Howards Produktionsfirma One Twelve vertritt, habe ihr ein Trennungsabkommen mit einer strengen Verschwiegenheitsklausel präsentiert. Dieses sei so gestaltet gewesen, als sei es bereits Jahre zuvor bei Beginn ihrer Tätigkeit unterzeichnet worden. Leslie bestreitet jedoch, das Dokument unterschrieben zu haben. Die Unterschrift auf dem Papier sei lediglich ihr Name in derselben Schriftart und Größe, die auch für die Namensnennung der Parteien verwendet wurde. Sie fordert nun, dass das Gericht die Vereinbarung für nicht durchsetzbar erklärt, damit sie über die Einzelheiten ihrer Anstellung sprechen kann. Howard und Beth haben sich bislang nicht öffentlich zu den Vorwürfen geäußert.

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Getty Images Howard Stern und Beth Stern bei der North Shore Animal League America Gala 2017 in New York

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Getty Images Howard Stern, Moderator

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Getty Images Howard Stern und seine Frau Beth bei einer Gala