GZSZ-Liebe zerbricht: Olivia Marei reflektiert Eriks Affäre

Bei Gute Zeiten, schlechte Zeiten steht Toni vor der wohl größten Herausforderung ihres Lebens: Ihr Freund Erik hat sie mit Matilda betrogen – und damit nicht nur ihre erste große Liebe, sondern auch ihr Vertrauen zerstört. Schauspielerin Olivia Marei (36) beschreibt gegenüber RTL, wie ihre Serienfigur in diesem Moment reagiert: "Für Toni kommt das völlig unerwartet. Sie hat so sehr an diese Liebe geglaubt – und es war ja auch ihre erste große Beziehung", erklärt die Darstellerin. Als die Wahrheit bei einem Geburtstagsbrunch ans Licht kommt, steht Toni zunächst unter Schock und kann ihre Gefühle noch gar nicht richtig greifen oder einordnen. Trotzdem zieht sie konsequent die Reißleine und beendet die Beziehung.

Besonders hart trifft Toni dabei nicht nur der Verrat ihres Freundes, sondern auch die Tatsache, dass ihre Mutter Nina von der Affäre wusste und sie nicht eingeweiht hat. "Das trifft Toni sehr tief, weil es alte Wunden aufreißt. Es erinnert sie an ihre Kindheit, in der ihre Mutter auch schon Martin Ahrens geschützt hat", erzählt Olivia im Interview. Auch wenn Erik um eine zweite Chance kämpft, ist für Toni klar, dass sie mit jemandem, der sie belogen und betrogen hat, nicht glücklich sein kann. "Natürlich hat sie noch Gefühle für ihn. Das ist ja das Schwierige an der Situation: Liebe verschwindet nicht einfach von einem Moment auf den anderen", so die Schauspielerin. Dennoch müsse Toni jetzt erkennen, was ihr guttut – und was nicht.

Für Olivia selbst bedeutet das Liebes-Aus auch eine Veränderung am Set, denn die gemeinsamen Drehs mit ihrem Kollegen Patrick Heinrich (40) werden nun deutlich weniger. "Das ist für mich tatsächlich das Schwierigste an dieser ganzen Geschichte. Patrick und ich sind über die Jahre sehr eng zusammengewachsen und haben eine starke Freundschaft aufgebaut", verrät die Schauspielerin. Sie schätzt ihn nicht nur menschlich, sondern hat auch unglaublich viel von ihm gelernt. Während sich Toni privat zurückzieht, wird sie beruflich jedoch stark gefordert: Gemeinsam mit ihrem neuen Kollegen Holger Schmitt ermittelt sie in einem großen Kriminalfall – einem schrecklichen Mord am Berliner Kiez. "Die Arbeit wird für sie zu einer Art Anker, der sie durch diese Ausnahmesituation trägt", erklärt Olivia und verspricht den Zuschauerinnen und Zuschauern spannende Verhöre und viele Wendungen.

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RTL Olivia Marei (Toni) und Patrick Heinrich (Erik)

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RTL Olivia Marei (Toni) und Patrick Heinrich (Erik)

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RTL Olivia Marei (Toni) und Patrick Heinrich (Erik)