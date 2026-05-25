Royal-Ascot-Vorfall: Polizei ermittelt gegen Ex-Prinz Andrew

Die Ermittlungen gegen Ex-Prinz Andrew Mountbatten-Windsor (66) nehmen eine neue Dimension an. Wie die Sunday Times berichtet, untersucht die Thames Valley Police nun auch einen Vorfall beim Royal Ascot aus dem Jahr 2002, bei dem Andrew sich gegenüber einer Frau angeblich unangemessen verhalten haben soll. Damit sind die Ermittlungen offenbar noch umfangreicher als bisher bekannt – und schließen mögliches sexuelles Fehlverhalten ausdrücklich mit ein. Andrew bestreitet jegliches Fehlverhalten.

Ein Sprecher der Polizei erklärte zu den Ermittlungen: "Wir können keine Einzelheiten der Untersuchung nennen, gehen aber allen zumutbaren Ermittlungsansätzen nach." Ob der Vorfall beim Royal Ascot damals oder erst später zur Anzeige gebracht wurde, ist bislang unklar. Die Behörde ruft nun Zeugen auf, sich zu melden, falls sie Informationen zu möglichem sexuellem Fehlverhalten, Korruption, Betrug oder der Weitergabe vertraulicher Informationen durch den Bruder von König Charles III. (77) haben. Zudem prüfen die Beamten noch eine weitere Anschuldigung einer Frau aus den USA, die angibt, 2010 für sexuelle Zwecke zu einer Adresse in Windsor gebracht worden zu sein – dieses Verfahren ist allerdings noch keine vollständige Strafermittlung.

Ausgelöst worden waren die Ermittlungen durch Unterlagen, die das US-Justizministerium im Zusammenhang mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) veröffentlicht hatte. Andrew wurde an seinem 66. Geburtstag im Februar festgenommen und wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch in seiner Rolle als britischer Handelsgesandter befragt. Die Polizei durchsuchte dabei sein Haus in Norfolk sowie das Windsor-Anwesen, auf dem er seit Jahrzehnten gelebt hatte. Royal Ascot, der Schauplatz des nun bekannt gewordenen Vorfalls, ist ein fester Bestandteil des royalen Sommerkalenders – im Jahr 2002 war auch Queen Elizabeth II. (†96) bei dem Rennereignis in Berkshire dabei, das zugleich ihr Golden Jubilee war.

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Getty Images Andrew Mountbatten-Windsor verlässt nach dem Oster-Gottesdienst die St George’s Chapel in Windsor

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© "Jeffrey Epstein: Stinkreich" / 2020 Netflix Prinz Andrew, Virginia Roberts Giuffre und Ghislaine Maxwell, "Jeffrey Epstein: Stinkreich"

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Imago Andrew Mountbatten Windsor beim Ausritt nahe Windsor Castle vor dem großen Regenschauer am 13. Dezember 2025