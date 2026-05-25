Eddie Murphy will keine Kinderstars in der Familie

Eddie Murphy (65) hat klare Regeln, wenn es um seine Kinder und das Showbusiness geht: Keines seiner zehn Kinder darf vor dem 18. Geburtstag in der Unterhaltungsbranche arbeiten. Das verriet nun seine Tochter Bella Murphy in einem Interview mit dem Magazin People. Die 24-Jährige erklärte, dass sie als Kind immer wieder ihren Vater gefragt habe, ob sie nicht wenigstens als Statistin in einem seiner Filme auftreten dürfe. Die Antwort sei stets dieselbe gewesen: ein klares Nein. Eddie habe sich gewünscht, dass seine Kinder eine möglichst normale Kindheit erleben – und das schätze sie sehr, betonte Bella.

Das Verbot habe bei ihr allerdings den gegenteiligen Effekt gehabt, wie sie dem Magazin weiter erzählte: "Das hat mich noch besessener davon gemacht." Aufgewachsen am Filmset ihres Vaters sei ihr früh klar geworden, dass er "den coolsten Job der Welt" habe. Und auch ihre ältere Schwester Bria Murphy (36) habe sie inspiriert: "Sie wollte Schauspielerin werden, bevor ich es wollte, und ich als jüngere Schwester dachte: 'Ich kopiere sie einfach'", so Bella. Heute steht sie selbst vor der Kamera und sagt, die wichtigste Lektion sei es, sich selbst zu vertrauen und nicht zu viel in den eigenen Kopf zu gehen.

Vater Eddie ist bekannt für sein Engagement als Familiemensch – insgesamt hat der Schauspieler und Comedian zehn Kinder mit verschiedenen Frauen. Bria und Bella entstammen seiner Beziehung mit Nicole Mitchell. Bella und ihr Vater standen bereits gemeinsam vor der Kamera: Im Film "Coming 2 America" aus dem Jahr 2021 war Bella an der Seite von Eddie zu sehen – da war sie längst 18 Jahre alt.

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Getty Images Eddie Murphy bei der Premiere von Netflix’ "Being Eddie" im Tudum Theater in Hollywood

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Getty Images Bria Murphy, Shayne Audra Murphy, Paige Butcher, Eddie Murphy und Bella Murphy, 2024

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Getty Images Eddie Murphy mit seiner Frau und sieben seiner Kinder, 2025