Eklat zu Ostern: "Das Traumschiff" verliert gegen "Tatort"

Das ZDF-Traumschiff hat am Ostersonntag einen historischen Tiefstand bei den Zuschauerzahlen verzeichnet. Die Folge mit Kapitän Max Parger, der von Florian Silbereisen (44) gespielt wird, erreichte auf der Reise nach Island lediglich 4,43 Millionen Zuschauer. So wenige Menschen hatten das "Traumschiff" an einem Ostersonntag noch nie eingeschaltet. Im vergangenen Jahr verfolgten noch 4,53 Millionen die Osterfolge, 2024 waren es fast fünf Millionen und in den Jahren 2020 und 2021 sogar mehr als sechs Millionen, wie t-online zusammenfasst. Damit setzt sich ein Abwärtstrend fort, der jedoch nachvollziehbare Gründe hat.

Ein wesentlicher Faktor für die sinkenden Zuschauerzahlen ist die Strategie des ZDF, neue "Traumschiff"-Folgen bereits eine Woche vor der TV-Ausstrahlung in der Mediathek anzubieten. In einer der aktuellen Episoden hat sogar TV-Sternchen Evelyn Burdecki (37) einen kurzen Gastauftritt. Die Streamingaufrufe werden in den offiziellen Quoten der AGF allerdings nicht berücksichtigt, was die klassischen Einschaltquoten deutlich schmälert. Hinzu kam in diesem Jahr eine besonders starke Konkurrenz durch die ARD. Während der Sender an Ostern üblicherweise nur eine Tatort-Wiederholung zeigt, lief dieses Mal eine brandneue Folge – und zwar der emotionale Abschied des Münchner Ermittlerduos Batic und Leitmayr.

Miroslav Nemec (71) und Udo Wachtveitl (67) verabschiedeten sich nach 35 Jahren und 100 Fällen mit einer zweiteiligen Episode von ihren Fans. Die erste Folge der Doppelfolge erreichte am Ostersonntag beeindruckende 6,6 Millionen Zuschauer, während die zweite Episode am Ostermontag ausgestrahlt wurde. Das beliebte Ermittlerduo hatte über Jahrzehnte hinweg eine treue Fangemeinde aufgebaut und prägte den "Tatort" aus München wie kein anderes Team. Für das "Traumschiff" geht es nun erst im November mit einer neuen Folge weiter.

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ZDF / Dirk Bartling Florian Silbereisen als Kapitän Max Parger in "Das Traumschiff"

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Imago Evelyn Burdecki, Deutscher Filmpreis 2025

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Getty Images Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl mit ihren Auszeichnungen