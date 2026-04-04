Bianca führte Regie bei Kanye West & Travis Scotts Song

Bianca Censori (31) hat einen besonderen Meilenstein in ihrer Karriere erreicht: Die Ehefrau von Kanye West (48) führte bei dessen neuem Musikvideo Regie. In dem Clip zu dem Song "Father", den der Rapper gemeinsam mit Travis Scott (34) veröffentlichte, gab die Designerin ihr Regiedebüt. Gegenüber dem Magazin Architectural Digest erklärte die 31-Jährige jetzt, dass sich dieser Schritt für sie natürlich anfühle. "Als mein Regiedebüt fühlte es sich wie eine natürliche Erweiterung meines Hintergrunds in Architektur und Performance-Kunst an", sagte Bianca, die ihrem Ehemann zuvor durch eine schwere manische Phase half. Für sie sei die Regie keine Abkehr von ihrer bisherigen Arbeit, sondern einfach nur ein Wechsel des Mediums.

Das Musikvideo wurde in einer Kirche gedreht, und Bianca legte großen Wert darauf, die gesamte Szene in einer einzigen Einstellung einzufangen. "Ich wollte eine Logik konstruieren, die nur in einem Traum existieren könnte, wo unzusammenhängende Charaktere, Welten und Zeitlichkeiten innerhalb eines kontinuierlichen Raums aufeinandertreffen", erklärte sie dem Magazin. Aufgrund dieses Konzepts sei die Architektur des Sets von entscheidender Bedeutung gewesen. Ein einzelner Frame habe alles enthalten und strukturieren müssen, was sich darin entfaltet. Bianca, die für ihre extravaganten Looks bekannt ist, beschrieb ihren Ansatz als architektonisch und erklärte, dass sie die Grenze zwischen Realität und dem Surrealen habe auflösen wollen, um eine räumliche Sprache zu schaffen, die die Logik von Träumen widerspiegele.

Kanye, der Bianca im Jahr 2022 geheiratet hat, hielt das Projekt insgesamt sehr familiär und arbeitete erneut mit seinem Ex-Schwager Travis, der mit Kylie Jenner (28) zwei Kinder großzieht, zusammen. Die private Beziehung des Rappers zu seiner Ehefrau steht schon seit längerer Zeit im Fokus der Öffentlichkeit. Erst vor Kurzem kursierten Berichte, wonach Kanye große Sorge haben soll, dass Bianca im Falle einer Trennung brisante Details aus ihrer gemeinsamen Zeit preisgeben könnte. Die Designerin soll seit Beginn ihrer Beziehung E-Mails, Textnachrichten und Videoclips gesammelt haben, die auch schwierige Momente dokumentieren. Doch vorerst scheint die Zusammenarbeit der beiden gut zu funktionieren, wie das gemeinsame Videoprojekt zeigt.

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ActionPress / Backgrid Bianca Censori, Architektin

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Getty Images Kanye West und Bianca Censori im Februar 2024 in Mailand

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Getty Images Travis Scott, Stormi Webster und Kylie Jenner auf den Billboard Music Awards 2022