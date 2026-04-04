Selena Gomez spielt in einem TikTok-Video mit Klon-Gerüchten

Selena Gomez (33) hat nun auf die Klon-Gerüchte reagiert, die seit Monaten im Netz über sie kursieren. Die Sängerin und Schauspielerin griff die wilde Verschwörungstheorie, sie sei durch einen Klon oder ein Double ersetzt worden, in einem neuen Comedy-Video auf, das TikTok-Star Micky Cash Flow veröffentlicht hat. In dem Clip, der in Selenas "Rare-Beauty"-Büro gedreht wurde, spielt Micky eine chaotische Assistentin, die bei einem Meeting mit ihrer Chefin eine To-do-Liste durchgeht. "Das Foundation-Casting", liest Micky vor und ergänzt: "Und dann, irgendwas mit einem Klon anrufen. Ich weiß nicht, könnte man ignorieren." Selena reagiert nur verwirrt mit einem "Okay?".

Das Video ist eine aufwendig inszenierte Comedy-Einlage, in der beide ihre schauspielerischen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Micky macht ihre Arbeit als persönliche Assistentin derart schlecht, dass Selena sie am Ende feuert. In den sozialen Medien kursieren seit Monaten haltlose Behauptungen, die Schauspielerin aus Only Murders in the Building sei durch einen Klon ersetzt worden. Besonders in den Kommentaren unter ihren Instagram-Posts finden sich solche Theorien, die Tausende Likes erhalten haben. Als Beleg führen die Anhänger dieser Verschwörungstheorie angebliche Veränderungen in ihrem Aussehen über die Jahre an.

Selena hat in der Vergangenheit bereits offen über die Veränderungen gesprochen, die sie durchgemacht hat. In einem Interview mit dem Magazin Allure erklärte sie: "Ich hatte in meinem Leben mit vielen Gewichtsproblemen zu kämpfen, und das ist etwas, bei dem ich sehr empfindlich bin. Jetzt verstehe ich, dass das von der einen Zeit herrührt, als ich einige medizinische Probleme hatte und zugenommen habe." Die Sängerin, bei der 2013 Lupus diagnostiziert wurde, hat auch darauf hingewiesen, dass Medikamente Schwankungen in ihrem Gewicht verursacht haben. Im vergangenen Jahr wehrte sie sich außerdem gegen Spekulationen über Schönheitsoperationen und schrieb in den sozialen Medien: "Ehrlich gesagt, ich hasse das. Ich habe Botox. Das war's. Lasst mich in Ruhe."

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Getty Images Selena Gomez, März 2025

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Selena Gomez 2026 und im Jahr 2016

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Getty Images Selena Gomez und Benny Blanco, September 2025