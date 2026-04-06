David Henrie und seine Frau Maria erwarten Baby Nummer vier

David Henrie (36) und seine Frau Maria haben erfreuliche Neuigkeiten zu verkünden: Das Paar erwartet sein viertes Kind. Die freudige Botschaft teilte der Schauspieler am Ostersonntag mit seinen Followern auf Instagram. "Überraschung! Wir dachten, dieser Moment ist so gut wie jeder andere, um die guten Neuigkeiten zu teilen... Maria ist im fünften Monat schwanger!", schrieb der 36-Jährige begeistert. Der "Wizards Beyond Waverly Place"-Star erzählte in seinem Post auch, dass er und seine Frau sich bereits damit abgefunden hatten, dass der Traum von einer großen Familie möglicherweise nicht in Gottes Plan für sie vorgesehen sei.

Maria fügte dem Post ihres Mannes deshalb eine persönliche Nachricht hinzu, in der sie sich an Frauen wendet, die mit Schwierigkeiten beim Kinderkriegen kämpfen. "Auch wenn ich mich so sehr für David freue, dass er das mit euch teilt, weiß ich auch, wie schwer es sein kann, Schwangerschaftsankündigungen zu lesen, wenn man selbst versucht, schwanger zu werden und es einfach nicht klappt. Ich habe das erlebt – ich wollte mich für andere freuen, habe aber gleichzeitig um ein Glück getrauert, das ich mir für mich gewünscht hätte", erklärte sie. Die zweifache Mutter sprach offen über ihre eigenen Erfahrungen mit Fehlgeburten und versicherte anderen Frauen, dass sie an sie denke und für zukünftige Schwangerschaften bete. "Es hat viele Jahre gedauert, bis ich akzeptieren konnte, mein Bild von der 'perfekten Familie' loszulassen", fügte sie hinzu.

David und Maria sind seit 2017 verheiratet und haben bereits drei gemeinsame Kinder: die siebenjährige Tochter Pia, den fünfjährigen Sohn James und die dreijährige Tochter Gemma. Der Disney-Star hatte die Geburt seines dritten Kindes Gemma vor einigen Jahren ebenfalls mit großer Freude verkündet. Nun wächst die Familie um ein weiteres Mitglied und wird bald zu sechst sein. Beruflich läuft es für David ebenfalls gut: Laut Just Shared wird seine Disney Channel-Serie "Wizards Beyond Waverly Place" später in diesem Jahr mit einem vierteiligen Serienfinale zurückkehren.

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Instagram / davidhenrie David Henrie und seine Frau Maria, April 2026

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Instagram / davidhenrie David Henrie mit seiner Frau Maria und ihren Kindern, April 2026

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Getty Images David Henrie, September 2023