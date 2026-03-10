Selena Gomez: Schnappt sie sich diese oscarreife Filmrolle?

Selena Gomez (33) steht offenbar vor ihrer bisher größten schauspielerischen Herausforderung: Die Sängerin könnte die Hauptrolle in einem Biopic über die legendäre Musikerin Linda Ronstadt ergattert haben. Das Studio Miramax hat sich kürzlich die Rechte an der Filmgeschichte gesichert, wie Filmstarts berichtet. Passend dazu soll Selena in den vergangenen Wochen viel Zeit im Haus der Sängerin verbracht haben. Für die 33-Jährige wäre es die erste große Kinohauptrolle dieser Art und könnte ihr möglicherweise sogar Chancen im Oscar-Rennen eröffnen.

Offiziell bestätigt wurde diese Besetzung allerdings noch nicht. Wann die Dreharbeiten starten, wer vor der Kamera stehen oder Regie führen wird, ist aktuell noch unklar. Als das Biopic erstmals 2024 vorgestellt wurde, berichteten verschiedene Medien, David O. Russell (67) solle die Regie übernehmen. Der Filmemacher hinter Filmen wie "Silver Linings" gilt als großer Fan von Linda Ronstadt. Das Drehbuch soll von James Keach (78) stammen. Linda Ronstadt selbst ist eine der einflussreichsten Sängerinnen der amerikanischen Pop- und Rockgeschichte, die mit ihrer enormen stimmlichen Bandbreite mühelos zwischen Rock, Country und sogar Operette wechselte und insgesamt elf Grammys gewann. Leider kann die heute 79-Jährige aufgrund einer Parkinson-Erkrankung mittlerweile nicht mehr singen.

Selena begann ihre Karriere bereits als Schauspielerin, noch bevor sie ihren ersten Song veröffentlichte. Mit Rollen in Filmen wie "Spring Breakers", "A Rainy Day In New York" sowie der Serie "Only Murders In The Building" hat sie sich zunehmend von ihrem Image als Disney-Channel-Star gelöst und sich als ernstzunehmende Darstellerin etabliert. Parallel dazu baute sie eine erfolgreiche Musikkarriere auf und wurde zu einem internationalen Pop-Superstar.

Anzeige Anzeige

Getty Images Selena Gomez bei den Golden Globe Awards 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Selena Gomez spricht beim 3. Annual Rare Impact Fund Benefit in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images David O. Russell im Juni 2024