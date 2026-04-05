Selena Gomez makellos: Selfcare nach Worten über Bipolarität

Selena Gomez (33) gönnte sich jetzt einen Tag voller Selbstfürsorge in Beverly Hills. Die Sängerin wurde vor dem "Diamond Face Institute" fotografiert, einer exklusiven Klinik für Gesichtsbehandlungen, die bei Prominenten äußerst beliebt ist, wie die Daily Mail berichtet. Mit makelloser Haut und einer kleinen Tasche des Instituts in der Hand verließ Selena die Einrichtung. Für den entspannten Tag entschied sie sich für einen lässigen Look ganz in Schwarz: Ein flauschiger langer Mantel über einem eng anliegenden Top, dazu eine Hose und bequeme Pantoletten. Ihre dunklen Haare trug sie offen, eine kleine Designersonnenbrille rundete das Outfit ab. Der Besuch in der Klinik, die sowohl chirurgische als auch nicht-chirurgische Eingriffe anbietet, erfolgte nur wenige Wochen, nachdem Selena gemeinsam mit ihrem Ehemann Benny Blanco (38) offen über ihre bipolare Störung gesprochen hatte.

Im Podcast "Friends Keep Secrets", den Benny zusammen mit Lil Dicky und dessen Frau Kristin Batalucco moderiert, teilten die beiden kürzlich intime Details über Selenas Diagnose und wie sie gemeinsam damit umgehen. Die Schauspielerin erzählte, dass sie vier verschiedene Reha-Einrichtungen besucht habe, bevor sie die richtige Diagnose erhielt. "Ich wusste, dass etwas nicht stimmte, aber ich glaube, ich wurde falsch diagnostiziert", erklärte sie in der Sendung. Benny fügte hinzu, dass Selena manchmal Momente der Manie erlebe, ohne es selbst zu bemerken. Die Sängerin lobte ihren Mann dafür, ein Partner zu sein, der versteht, wo sie emotional gerade steht und sie dort abholt, wo sie ist. Mittlerweile sei sie in der Lage, solche Momente schneller zu erkennen und schäme sich überhaupt nicht dafür, offen darüber zu sprechen.

Selena hatte ihre bipolare Störung erstmals 2020 während Miley Cyrus' (33) Instagram-Live-Serie "Bright Minded" öffentlich gemacht. In einem Interview mit Hoda Kotb im Jahr 2024 verriet sie laut Billboard, dass sie Freiheit verspürt habe, als sie ihre Diagnose offenlegte. "Titel machen mir keine Angst mehr, weil ich mir meine eigene Geschichte zurückerobert habe", sagte sie damals. Bereits 2014 war bei der Sängerin Lupus diagnostiziert worden, drei Jahre später musste sie sich einer Nierentransplantation unterziehen. Sie engagiert sich mittlerweile stark für das Thema mentale Gesundheit und hat den "Rare Impact Fund" gegründet. Mit Benny, den sie im vergangenen Jahr in einer romantischen Zeremonie in Santa Barbara heiratete, plant sie ihre gemeinsame Zukunft. Im Podcast verriet sie, dass sie sich eine große Familie wünscht und sich dabei vom Weihnachtsfilm "Family Stone" mit Diane Keaton (†79) und Sarah Jessica Parker (61) inspirieren lässt.

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Instagram / selenagomez Selena Gomez im Februar 2026

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Getty Images Benny Blanco und Selena Gomez bei den Golden Globe Awards 2026

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Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco an ihrem Hochzeitstag