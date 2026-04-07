Nach Haft: 6ix9ine muss diese strengen Auflagen einhalten

6ix9ine (29) kann nach seiner Zeit im Bundesgefängnis nun endlich wieder aufatmen. Der Rapper wurde aus dem MDC Brooklyn entlassen, nachdem er wegen mehrerer Verstöße gegen seine Bewährungsauflagen hinter Gittern saß. Doch die Freiheit hat klare Grenzen, wie sein langjähriger Anwalt Lance Lazzaro jetzt gegenüber TMZ erklärt: Keine Drogen, keine Waffen, kein Kontakt zu verurteilten Kriminellen – sonst geht es direkt zurück in den Knast. Die Auflagen gelten ab sofort im Rahmen seiner föderalen Bewährungsaufsicht für die kommenden Monate.

Die Gerichtsunterlagen, auf die sich TMZ beruft, sehen für die nächsten zwölf Monate eine ganze Reihe von Drogentests vor: direkt nach der Entlassung sowie mindestens zwei weitere unangekündigte Kontrollen. Außerdem muss 6ix9ine ein ambulantes Drogenprogramm absolvieren und eine therapeutische Behandlung mit Fokus auf Aggressionsbewältigung beginnen. Auslöser der strengen Vorgaben ist unter anderem ein früherer positiver Test auf Kokain und MDMA im Jahr 2025. Alkohol bleibt ihm hingegen erlaubt. Lance betont gegenüber dem Medium, 6ix9ine halte sich aktuell von Substanzen fern und lebe nüchtern. Der Anwalt habe kurz vor der Entlassung noch mit dem Rapper telefoniert und ihn als "extrem glücklich" beschrieben, wieder an seiner Karriere arbeiten zu können.

Bis vor Kurzem verbrachte 6ix9ine drei Monate im Gefängnis, weil er wiederholt gegen Auflagen während seines Hausarrests in Florida verstoßen hatte. Wie TMZ berichtet, bekannte er sich in drei Fällen schuldig, darunter zweimal wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln und einmal wegen Körperverletzung. Zuvor war der Rapper seit Dezember 2024 mit elektronischer Fußfessel an sein Zuhause gebunden, teilte seinen Alltag aber weiterhin mit Millionen Followern, veröffentlichte neue Musik und ging in Streams live. Nun bleibt offen, ob er sich diesmal an die strengen Auflagen hält oder schon bald erneut hinter Gittern sitzt.

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MediaPunch / ActionPress 6ix9ine, Rapper

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Getty Images 6ix9ine bei einem Gerichtstermin in Texas, August 2018

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Getty Images Rapper 6ix9ine im August 2021

Sind die Auflagen für 6ix9ine eurer Meinung nach angemessen? Genau richtig! Vielleicht schafft er diesmal wirklich die Wende. Viel zu locker! Das endet bestimmt wieder vor Gericht. Ergebnis anzeigen