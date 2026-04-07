Im Knast: Jen Shah freundet sich mit Elizabeth Holmes an

Jen Shah hat während ihrer Gefängnisstrafe eine enge Freundschaft mit Elizabeth Holmes geschlossen. Der ehemalige Star von "The Real Housewives of Salt Lake City" verbüßte knapp drei Jahre ihrer ursprünglich sechsjährigen Haftstrafe im Federal Prison Camp in Bryan, Texas, wo sie auf die Theranos-Gründerin traf. "Lizzie und ich sind gute Freundinnen", erklärte Jen jetzt in einem Interview mit dem Magazin People. Wenn man als prominente Person ins Gefängnis komme, gebe es bestimmte Dinge, mit denen man zu kämpfen habe, und man komme in solchen Situationen natürlich zusammen, so die 52-Jährige. Was die beiden aber besonders zusammenschweißte, war eine ungewöhnliche Strafe: "Wir wurden beide zusammen zum Klo-Dienst eingeteilt, und ich denke, wenn man mit jemandem Klo-Dienst macht, baut man eine Verbindung auf."

Der Klo-Dienst war eine Sanktion, die verhängt wurde, wenn die Sauberkeit des Gemeinschaftsbads drei Verwarnungen kassierte. Dabei musste man mit einem Stuhl im Bad sitzen und zusehen, wie alle hereinkamen und die Toilette benutzten, erklärte Jen gegenüber People. Nach jedem Toilettengang habe man entweder selbst putzen müssen, wenn die Person nicht sauber gemacht habe, oder sie darauf hinweisen müssen, zurückzukommen und zu putzen. "Du sitzt dort buchstäblich im Badezimmer, also kannst du dir die Gerüche und alles vorstellen, was beim Klo-Dienst vor sich geht", erinnerte sich die Reality-Bekanntheit. Doch die gemeinsame Zeit beschränkte sich nicht nur auf diese Strafe. Abends unternahmen die beiden regelmäßig Spaziergänge, bei denen sie tiefgründige Gespräche führten. "Wir haben darüber gesprochen, wie sehr wir unsere Familie vermissen. Über wichtige Dinge, die im Gefängnis vor sich gingen", so Jen.

Jen wurde im Dezember aus dem Gefängnis entlassen, nachdem sie wegen Verschwörung zum Betrug verurteilt worden war. Elizabeth hingegen verbüßt eine mehr als elfjährige Strafe, weil sie Investoren ihres gescheiterten Gesundheits-Start-ups betrogen hatte. Die beiden verband vor allem der emotionale Austausch in einer schwierigen Zeit. "Es gibt viel Herzschmerz, wenn man im Gefängnis ist", verriet Jen. Es sei wichtig gewesen, füreinander da zu sein und sagen zu können: "Hey, ich muss einfach nur laufen und weinen", und jemanden zu haben, der einen verstehe. Auch Ghislaine Maxwell (64), die derzeit 20 Jahre wegen Verschwörung zum Sexhandel absitzt, befand sich in derselben Einrichtung. Mit ihr wollte Jen jedoch bewusst nichts zu tun haben. "Ich habe mich dafür entschieden, sehr begrenzte Interaktion mit ihr zu haben", stellte sie klar.

Anzeige Anzeige

Instagram / therealjenshah Jen Shah, Reality-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / therealjenshah Jen Shah im Februar 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / therealjenshah Jen Shah, Realitystar

Anzeige