Herzzerreißend: Brandys letzte Worte an Whitney Houston

Brandy (47) hat kurz vor dem tragischen Tod von Whitney Houston (†48) ein letztes emotionales Gespräch mit der Musiklegende geführt, in dem sie ihr sagte, wie viel sie ihr bedeutet. Die Sängerin war jetzt zu Gast bei "Good Morning America", um über ihre neue Biografie "Phases" zu sprechen. Dabei erinnerte sie sich an die bewegenden letzten Worte, die sie mit Whitney austauschte. "Ich sagte ihr, dass sie mich inspiriert und dass ich sie liebe", berichtete Brandy in der Sendung. Obwohl sie zu diesem Zeitpunkt nicht wissen konnte, dass Whitney nur wenige Tage später sterben würde, bezeichnet sie das Telefonat als "emotional".

Das Gespräch fand im Februar 2012 statt, als Brandy und ihre Kollegin Monica (45) für die Pre-Grammys-Party von Clive Davis (94) probten. Whitney überreichte Brandy eine Nachricht, wie die Sängerin in ihrem Buch enthüllt. Noch in derselben Nacht telefonierten die beiden stundenlang miteinander. Brandy hatte dabei das Gefühl, dass Whitney ihr Leben wirklich zum Besseren verändern wollte und die beiden ihre enge Beziehung wieder aufbauen könnten. Doch es sollte anders kommen: Nur wenige Tage später wurde Whitney tot im Beverly Hilton Hotel in Los Angeles aufgefunden. Die Behörden stellten Ertrinken als Todesursache fest, ein toxikologischer Bericht zeigte zudem, dass zum Todeszeitpunkt verschiedene Medikamente in ihrem Körper waren.

In ihrer Autobiografie "Phases" enthüllt Brandy noch weitere persönliche Details aus ihrem Leben. So schreibt sie unter anderem über eine Beziehung, die sie im Alter von nur 16 Jahren mit Wanya Morris von der Boyband Boyz II Men hatte. Whitney Houston hatte Brandy zu Beginn ihrer Karriere stark beeinflusst und war für die jüngere Sängerin stets ein großes Vorbild gewesen. Die beiden Stars hatten über die Jahre hinweg eine besondere Verbindung zueinander aufgebaut, die Brandy bis heute in Erinnerung geblieben ist.

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Collage: Getty Images, Getty Images Whitney Houston und Brandy, Collage

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Getty Images Whitney Houston, Sängerin

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Getty Images Brandy im August 2019 in New Jersey