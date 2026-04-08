Debüt: Schlagerstar Marie Reim stürmt die Megapark-Bühne

Marie Reim (25) gibt ab dem 23. April ihr Debüt im "Megapark" auf Mallorca. Die Sängerin wird damit zum ersten Mal in der größten Feierlocation an der Playa de Palma auftreten und sich in die Riege der etablierten Partystars wie Mia Julia (39), Isi Glück und Mickie Krause (55) einreihen. Die Anfrage des "Megapark" hatte Marie zunächst dazu veranlasst, sich die Location persönlich anzuschauen und das Team kennenzulernen. Beeindruckt von der Bühne und dem professionellen Umfeld sagte die 25-Jährige schließlich zu. Vor ihrem ersten Auftritt zeigt sich Marie aufgeregt, allerdings in positivem Sinne, wie sie gegenüber Bild verriet. "Angst vor dem Party-Publikum habe ich nicht. Ich hoffe, dass wir zusammen Spaß haben werden", erklärte sie.

Unterstützung holte sich Marie bei ihrer Mutter Michelle, die sie in ihr Vorhaben einweihte. "Meine Mama hat gesagt, dass das eine harte Prüfung ist. Sie ist aber überzeugt, dass ich dort die Bühne rocken werde", erzählte Marie. Ihren Vater Matthias Reim (68), der früher selbst regelmäßig an der Playa auftrat, hat sie bisher noch nicht über ihr Mallorca-Engagement informiert. Musikalisch will Marie sowohl ihre eigenen Songs präsentieren als auch Hits ihrer berühmten Eltern im Gepäck haben, darunter den Klassiker "Verdammt, ich lieb' dich" von ihrem Vater.

Besonders positiv überrascht zeigte sich Marie von der herzlichen Aufnahme in die Mallorca-Szene. "Die sind hier alle wie eine große Familie", schwärmte sie. So habe ihr Isi Glück direkt nach Bekanntwerden ihres Debüts geschrieben und sie willkommen geheißen. Die Sängerin solle sich jederzeit melden, wenn sie etwas brauche. Obwohl Marie die Musik von Isi und Mia Julia mag, sieht sie die beiden nicht als Konkurrentinnen. "Sie haben ihre Musik – die toll ist und auch schon etwas anders als meine. Ich bleibe auch auf Mallorca mir und meinem Sound treu", stellte sie klar. Falls alles gut läuft, könne sie sich auch weitere Auftritte im "Megapark" gut vorstellen.

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Getty Images Marie Reim, Musikerin

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Instagram / https://instagram.com/mariereim_official/ Matthias und Marie Reim, Vater und Tochter

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Brigitte Dummer / Future Image / ActionPress Marie Reim, Sängerin

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