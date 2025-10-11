Liebesurlaub: Marie Reim teilt Knutschfoto mit ihrem Freund

Marie Reim (25) schwebt auf Wolke sieben: Die Schlagersängerin genießt aktuell einen romantischen Pärchenurlaub auf Sansibar mit ihrem neuen Partner Raphael Wolf. Der ehemalige Profifußballer und die Musikerin zeigen sich verliebt wie nie zuvor auf den sozialen Netzwerken. Besonders ein Instagram-Post sorgt für Begeisterung bei den Fans. Marie teilt dort zwei Bilder, auf denen sie und Raphael sich sehr vertraut zeigen. Während er in einem weißen Shirt lässig die Kamera anlächelt, posiert Marie im auffälligen roten Top mit tiefem Ausschnitt und einem unordentlichen Zopf. Auf einem der Fotos küssen sich die beiden, und die Sängerin schreibt dazu lediglich "Zanzibar" und fügt ein Rollschuh-Emoji hinzu.

Die Resonanz auf diesen kleinen Einblick in ihr Liebesglück ist enorm. Unter den Bildern überschlagen sich die Fans mit bewundernden Kommentaren. "Wie süß" oder "So unglaublich schön muss Liebe sein", lauten nur einige der begeisterten Reaktionen. Auch aus der Promiwelt gibt es Zuspruch: Ex-DSDS-Kandidatin Katharina Eisenblut (31) findet die beiden "so schön zusammen". Schlagerkollege Daniel Sommer lässt ein rotes Herz als Kommentar da, während Julian F. M. Stoeckel (38) ebenfalls von den Bildern begeistert ist. Bereits im Frühjahr dieses Jahres hatten Marie und Raphael ihre Beziehung öffentlich gemacht, und seitdem feiern ihre Fans jede neue Momentaufnahme der beiden.

Die Beziehung zwischen Marie und Raphael wurde erst im Frühjahr 2025 offiziell, doch das Paar scheint seither jede Sekunde miteinander zu genießen. Raphael, der frühere Fußballprofi, hat sein Herz für die Sängerin verloren, deren Karriere seit der Kindheit von prominenten Schlagersängern in der Familie inspiriert ist. Diese Reise nach Tansania stellt einen wichtigen Meilenstein ihrer Beziehung dar, bei dem sie auch ihren Fans zeigen, wie stark ihre Verbindung ist. Trotz Altersunterschied strahlen die beiden eine Harmonie aus, die zahlreiche Herzen erwärmt.

Instagram / mariereim_official Marie Reim und ihr Freund Raphael Wolf, Oktober 2025

Instagram / mariereim_official Marie Reim und Raphael Wolf, Oktober 2025

Imago Raphael Wolf und Marie Reim bei der Eröffnung des Schlager-Cafés