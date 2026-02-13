Gewusst? Das studiert Schlagerstar Marie Reim nebenbei

Marie Reim (25) hat aktuell alle Hände voll zu tun: Neben ihrer Musikkarriere schlägt sie nun einen überraschenden Weg ein. Der Schlagerstar hat ein Fernstudium in Astrologie begonnen. "Das klingt für manche verrückt, aber ich finde das Thema wahnsinnig spannend. Ich mache das über ein Fernstudium rein aus eigenem Interesse – ohne berufliche Absichten", erzählt sie im Interview mit Ippen.Media. In ihre Beziehung zu Partner Raphael Wolf will sie die Astrologie nicht einfließen lassen – ein Partnerhoroskop kommt für sie nicht infrage. Sie erklärt: "Man sollte nicht zu voreingenommen sein. Es passt trotzdem."

Das Studium, das sie zwei bis drei Jahre intensiv beschäftigen wird, ergänzt ihre facettenreiche Persönlichkeit. Neben der künstlerischen Arbeit im eigenen Tonstudio in Düsseldorf, wo sie fast rund um die Uhr an ihren Songs tüftelt, sorgt die Astrologie für eine zusätzliche kreative Energiequelle. Ihr neuer Song "Vitamin Du", der am heutigen Freitag veröffentlicht wird, spiegelt eine neue Etappe ihrer Karriere wider. Mit frischem Sound und einer Prise internationalem Pop zeigt Marie, dass sie bereit ist, musikalisch neue Wege zu gehen und dennoch ihren Wurzeln treu zu bleiben.

Abseits von Bühne, Studio und Sternenkunde geht es im Leben der Sängerin erstaunlich bodenständig zu. Marie erzählt, dass Musik schon immer ihr Thema gewesen sei, sie aber auf den Rat ihres Vaters hin zunächst Realschule und eine Ausbildung zur Fitnesstrainerin abgeschlossen habe – als sicheres zweites Standbein. Heute füllt diese Rolle eher ihre Leidenschaft für Spiritualität und Astrologie, während sie privat am liebsten amerikanischen Pop hört, mit ihren zwei Maltesern Gassi geht oder kocht. Eine der Hündinnen kommt aus dem Tierschutz und braucht besonders viel Fürsorge, was der Tierliebhaberin viel bedeutet. Über ihr Liebesglück mit Raphael verrät Marie lediglich, dass sie sich "ganz klassisch in der echten Welt" kennengelernt haben und ihnen der Gesprächsstoff nie ausgehe – ob es nun um neue Melodien oder die nächste Sternenkonstellation geht.

Imago Marie Reim beim 13. SchlagerOlymp 2025 auf dem Zentralen Festplatz in Berlin

Instagram / mariereim_official Marie Reim, Januar 2026

Imago Marie Reim mit Freund beim Grand Opening des Schlager Cafe Düsseldorf im Henkel-Saal, 10.04.2025