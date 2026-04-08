Für ihren Tom? Zendaya gewährt Blick auf ihr "t"-Tattoo

Zendaya Coleman (29) sorgte bei der Premiere der dritten Staffel von Euphoria in Los Angeles für Aufsehen, als sie in einem dramatischen schwarzen Neckholder-Kleid über den roten Teppich schritt. Das auffällige Outfit der 29-Jährigen enthüllte viel Haut und gewährte dabei einen seltenen Blick auf ihr filigranes Tattoo an der Seite ihres Oberkörpers. Bei dem Motiv handelt es sich um ein kleines "t" in Kleinbuchstaben, das als Hommage an ihren Partner Tom Holland (29) gilt. Zu dem Look kombinierte die Schauspielerin spitze High Heels und auffällige silberne Ohrringe. Neben ihrem großen Verlobungsring trug sie auch den schmalen goldenen Ring, der in den vergangenen Wochen immer wieder die Spekulationen um eine mögliche Hochzeit befeuerte.

Die Gerüchte um eine heimliche Trauung waren vor einigen Wochen durch Zendayas Stylisten Law Roach ins Rollen gekommen. Gegenüber Access Hollywood hatte er Anfang März verkündet: "Die Hochzeit hat bereits stattgefunden. Ihr habt sie verpasst." Auf Nachfrage, ob dies wahr sei, bestätigte er: "Es ist absolut wahr!" Zendaya und Tom haben sich bisher nicht öffentlich zu ihrem Beziehungsstatus geäußert und weder die angebliche Hochzeit bestätigt noch dementiert. Die Schauspielerin spielte bei der Pressetour zu ihrem neuen Film "The Drama" jedoch mit den Spekulationen und äußerte sich in einem Interview mit Views France über ihre Vorstellung von einer perfekten Ehe, wobei sie betonte, dass es schön sei, zwei Menschen zu sehen, die nicht nur ineinander verliebt seien, sondern sich auch wirklich mögen würden.

Zendaya und Tom lernten sich 2016 am Set von "Spider-Man: Homecoming" kennen und hielten ihre Beziehung zunächst jahrelang privat, bevor sie diese schließlich öffentlich machten und später ihre Verlobung bekannt gaben. Die beiden machen deutlich, dass sie ihr Privatleben so weit wie möglich aus der Öffentlichkeit heraushalten möchten. Die dritte Staffel von "Euphoria", die am 12. April auf HBO Premiere feiert, kehrt nach fast vier Jahren Pause zurück und spielt fünf Jahre nach dem Ende der zweiten Staffel. Zendayas Figur Rue kämpft weiterhin mit ihrer Drogensucht und ist nach Mexiko gezogen, um Drogenhändlern zu entkommen, denen sie Geld schuldet.

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Getty Images Zendaya bei der Premiere von HBOs "Euphoria" Staffel 3 im TCL Chinese Theatre in Hollywood, April 2026

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ActionPress / BFA Tom Holland und Zendaya, Schauspieler

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Getty Images Zendaya und Law Roach bei der Met Gala 2024