Noch vor Start: Fans kritisieren dritte "Euphoria"-Staffel

Nach monatelangen Verzögerungen ist nun endlich ein erster Trailer zur dritten Staffel von Euphoria erschienen – und die Reaktionen der Fans fallen gemischt aus. Viele zeigen sich irritiert, denn die Serie wirkt auf den ersten Blick kaum wiederzuerkennen. Figuren wie Rue, Jules, Nate, Cassie und Maddy stehen zwar weiterhin im Mittelpunkt, doch Ton und Stil haben sich laut zahlreichen Kommentaren in den sozialen Medien deutlich verändert. Während einige hoffen, dass der neue Ansatz der Serie frischen Wind verleiht, sehen andere einen Bruch mit dem, was "Euphoria" ursprünglich ausgemacht hat. Ein YouTube-User brachte die Veränderung auf den Punkt: Früher sei "Euphoria" ein Highschool-Drama gewesen, nun werde die Serie mit dem Videospiel "GTA" verglichen.

Besonders auffällig sind die brutalen Sequenzen, die im Trailer angedeutet werden und die manche Zuschauer an die Filme von Quentin Tarantino (63) erinnern – entsprechend fällt auch die Bezeichnung "Tarantino-Edition". Kritische Stimmen richten sich vor allem gegen Serienschöpfer Sam Levinson, dem vorgeworfen wird, die Serie in eine falsche Richtung zu lenken. Konkret bemängeln mehrere Personen, dass provokante Szenen und Sexualisierung stärker im Vordergrund stünden als die eigentliche Handlung. So ist im Trailer etwa Cassie zu sehen, die sich in anzüglicher Pose und mit Hasenohren auf dem Bett für OnlyFans filmt. Zudem taucht die Sängerin Rosalía (33) in einem Stripclub-Setting auf.

Die Kritik an Sam erinnert an die Debatte um "The Idol", eine weitere Produktion, an der der Filmemacher beteiligt war und die wegen vergleichbarer Kritikpunkte negativ aufgefallen war. Besonders die Darstellung weiblicher Figuren steht dabei im Fokus der Diskussion. Sam selbst hatte die kommende Staffel im Vorfeld als "unsere beste bisher" bezeichnet, was die Erwartungen zusätzlich angeheizt hat. Die zweite Staffel von "Euphoria" endete mit zahlreichen offenen Fragen, weshalb viele Fans sehnsüchtig auf die Fortsetzung gewartet haben. Ob der neue Ansatz der Serie tatsächlich guttut oder ob die Veränderungen zu weit gehen, wird sich erst beim Start der dritten Staffel zeigen.

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Getty Images Sonia Saraiya, Sam Levinson, Zendaya, Hunter Schafer, Barbie Ferreira und Eric Dane

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Getty Images Sam Levinson, Regisseur

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Imago Zendaya Coleman in "Euphoria"