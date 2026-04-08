Serkan Yavuz verrät: Beziehung mit Vanessa "ist nicht mehr"

Serkan Yavuz (33) hat in den ersten beiden Folgen von "Kampf der RealityAllstars" seine Beziehung mit Vanessa Brahimi öffentlich gemacht. Nach langer Spekulation bestätigte der Realitystar in der Show, dass er mit der Influencerin zusammen ist. Doch was zum Zeitpunkt der Dreharbeiten noch Realität war, hat mittlerweile ein Ende gefunden. In seiner Instagram-Story klärte Serkan seine Fans nun auf: Er ist wieder Single. "Kurz und knapp, war so, ist nicht mehr. Also um hier direkt Missverständnisse und Spekulationen aus dem Weg zu räumen, da es in der Sendung damals noch so war. Das ist heute nicht mehr", erklärte er.

Der 33-Jährige gab in seiner Story an, dass die Beziehung nur wenige Wochen gedauert habe und nun endgültig vorbei sei. "Es war paar Wochen so und ist auch wieder vorbei. Mehr gibt es nicht mehr zu sagen, alles gut und kein Thema mehr", schrieb er weiter. Anders als nach seiner Trennung von Ex-Frau Samira Yavuz (32), mit der er einen öffentlichen Rosenkrieg führte, will Serkan diesmal jedoch keine weiteren Details preisgeben. "Es gibt dazu auch kein Ein-Euro-Statement, keine Sorge, damit habt ihr hier eine kostenlose schnelle Antwort", fügte er scherzhaft hinzu und spielte damit auf sein früheres Vorgehen an, bei dem er ein kostenpflichtiges Statement verkaufte.

Während der Dreharbeiten zu "Kampf der RealityAllstars" hatte Serkan aber offenbar noch ganz andere Töne angeschlagen. Im Vieraugengespräch mit Kader Loth (53) schwärmte der Influencer geradezu von Vanessa. "Sie ist meine Seelenverwandte", sagte er und betonte, wie sehr sie ihn beflügelt habe. Vanessa gebe ihm ein neues Lebensgefühl, sei "liebevoll und empathisch" und treibe ihn voran. "Ich fühle mich cool, ich habe so eine Leichtigkeit im Leben", offenbarte der zweifache Vater noch während des TV-Drehs. Mittlerweile ist diese Lovestory wieder Schnee von gestern.

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Getty Images Serkan Yavuz, Realitystar

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Joyn Vanessa Brahimi und Serkan Yavuz in "Das große Promi-Büßen"

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Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Realitystar

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