Starttermin & Trailer für "Euphoria" Staffel 3 sind raus

Die Kultserie Euphoria meldet sich zurück: Am 12. April feiert die dritte Staffel in den USA Premiere, nur einen Tag später, am 13. April, geht es auch in Deutschland bei Sky, WOW und HBO Max weiter. Begleitet wurde die Terminverkündung von einem offiziellen Trailer, der die Rückkehr nach East Highland ankündigt. Vor der Kamera stehen neben Zendaya (29) auch Hunter Schafer, Sydney Sweeney (28), Jacob Elordi (28), Eric Dane (53) und Alexa Demie (35). Zudem wurden laut Fernsehserien.de auch prominente Gaststars wie Sharon Stone (67) und Natasha Lyonne (46) bestätigt. Acht neue Folgen sollen den nächsten, intensiven Akt der HBO-Erfolgssaga markieren.

Inhaltlich bleibt die Serie ihrem Kern treu: Rue und ihre Freundesgruppe kämpfen in der Kleinstadt mit großen Fragen – Glaube, Erlösung, Schuld und dem eigenen Platz in einer Welt voller Versuchungen. Konkrete Handlungsdetails hält der Sender bewusst zurück, doch der Trailer deutet düstere Töne und starke Konfrontationen an. Die ersten beiden Staffeln brachten "Euphoria" insgesamt 25 Emmy-Nominierungen und neun Auszeichnungen ein, darunter zweimal Gold für Zendaya als beste Hauptdarstellerin.

Zendaya selbst ist für ihre Fans nicht nur vor der Kamera, sondern auch privat von Interesse. Ihre Beziehung zu Schauspieler Tom Holland (29) sorgt regelmäßig für Schlagzeilen. Während der Dreharbeiten von "Euphoria" war der "Spider-Man"-Star ein häufiger Gast am Set. Zwischen den anstrengenden Drehtagen brachte er damit offenbar ein Stück Normalität in den intensiven Produktionsalltag. Die Verbundenheit der beiden Hollywoodstars begeistert die Fans mindestens genauso wie ihre professionellen Erfolge.

Imago Zendaya Coleman in "Euphoria"

Getty Images Sonia Saraiya, Sam Levinson, Zendaya, Hunter Schafer, Barbie Ferreira und Eric Dane

Getty Images Die "Euphoria"-Stars beim "Vanity Fair and Lancôme"-Event in Kalifornien 2019

