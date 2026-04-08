"Zeit ist vorbei": Boris Becker hat keine Lust auf Tennis

Boris Becker (58) hat eine klare Ansage gemacht: Der sechsmalige Grand-Slam-Gewinner wird nicht mehr als fester Tenniscoach an der Seitenlinie stehen. Das verkündete der 58-Jährige jetzt im Rahmen einer Medienrunde anlässlich der "Laureus World Sports Awards", die am 20. April in Madrid verliehen werden. Obwohl er in der Vergangenheit bereits mit Topspielern wie Novak Djokovic (38) oder Holger Rune zusammengearbeitet hat und auch als "Head of Men's Tennis" beim Deutschen Tennis Bund tätig war, schließt Boris dieses Kapitel nun bewusst ab. "Ich möchte keine Namen nennen, aber ich wurde oft gefragt, ob ich in den Trainerzirkus zurückkehren möchte, habe aber abgelehnt", erklärte er laut Bunte. Stattdessen richtet der frühere Wimbledon-Sieger seinen beruflichen Fokus künftig verstärkt auf Medienprojekte.

Ganz von der Tennis-Szene verabschieden will sich Boris allerdings nicht. Hinter den Kulissen steht er weiterhin für Beratungen zur Verfügung, wie er klarstellte. "Ich habe immer gesagt, dass ich offen für Telefonanrufe bin, wenn mich jemand von den Jungs anrufen will - und vielleicht haben sie das getan", verriet der Sportler. Er teile den Profis dann seine Sichtweise mit, allerdings ohne dass jemand davon erfahre und ohne auf den Trainingsplatz zurückzukehren. Als Begründung für seine Entscheidung nannte Boris neben den neuen beruflichen Zielen im Medienbereich auch seine persönliche Situation: "Meine Zeit als Trainer ist vorbei. Ich habe Familienzuwachs bekommen - das alles nimmt viel Zeit in Anspruch und ich habe einfach andere berufliche Ideen für mein Leben."

Boris hat mit seiner Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro (35) eine kleine Tochter namens Zoë Vittoria, die im November 2025 zur Welt kam. Erst zu Ostern hatte der Tennisstar auf Instagram seltene Einblicke in sein Familienleben gewährt und Fotos aus dem gemeinsamen Urlaub in Cascais an der portugiesischen Küste geteilt. Die strahlende Familie posierte dabei vor der malerischen Meereskulisse. Insgesamt ist Boris vierfacher Vater. Aus früheren Beziehungen hat er außerdem die Söhne Noah (32) und Elias (26) sowie Tochter Anna (26). Boris ist Mitglied der Laureus Academy, einer Organisation, die sich für soziale Projekte im Sport einsetzt.

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Getty Images Ex-Tennisstar Boris Becker im Juni 2025 in Halle

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IMAGO / BREUEL-BILD Boris Becker, Tennis-Star

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Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker mit seiner Tochter, April 2026