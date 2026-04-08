Name verraten: Kevin Yanik verkündet die Geburt seines Sohns

Kevin Yanik (28) und Katharina Wagener (30) dürfen sich über die Geburt ihres gemeinsamen Sohnes freuen. Der Influencer verkündete die frohe Botschaft auf Instagram und teilte mit seinen Followern mehrere emotionale Fotos, auf denen er den kleinen Emilio im Arm hält. Auch seine beiden älteren Söhne sind auf den Schnappschüssen zu sehen. "Emilio ist geboren. Gesund und munter, ein kleines Licht eines Engels hat heute das Licht der Welt erblickt", schrieb Kevin zu den Aufnahmen. In seinem Post erwähnte er seine Ex-Partnerin Katharina allerdings nicht und verzichtete auch darauf, sie zu vertaggen.

In einer emotionalen Botschaft unter den Bildern schwärmte der Realitystar von seinen Kindern. "Ganz egal, was gesagt oder geredet wird: Jedes meiner Kinder ist mein Kind. Mein Fleisch und Blut. Meine Seele. Ich würde sofort für euch sterben!", schrieb Kevin weiter. Er betonte außerdem: "Ich werde für meine Kinder leben und sterben. Für jedes einzelne. Kinder sind für mich das Reinste, was es gibt, eine pure Seele. Und ich bin unendlich dankbar und überglücklich. Papa wird immer da sein. Für immer! Danke Gott." Von Katharina selbst gab es bisher noch keine öffentliche Reaktion zur Geburt des gemeinsamen Sohnes.

Bereits während der Schwangerschaft hatte es zwischen den beiden Influencern Spannungen gegeben. Ein Paar sind sie auch nicht mehr. Obwohl Kevin in den sozialen Medien den Moment mit seinen Fans teilte und berichtete: "Die Fruchtblase ist geplatzt, es geht los! Drückt uns die Daumen, Leute!", war er selbst nicht im Kreißsaal dabei. Stattdessen begleitete Katharinas Schwester sie zur Entbindung. Kevin erklärte: "Kathi möchte ihre Schwester dabei haben, das ist ihr ausdrücklicher Wunsch. Ich habe sie gefragt, und genau so machen wir es. In so einer Situation wird nicht lange diskutiert. Die Frau entscheidet und ich erfülle ihr jeden Wunsch. Punkt." Währenddessen blieb er bei den beiden gemeinsamen Söhnen.

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Instagram / kevinyanik Kevin Yanik und sein Sohn Emilio, April 2026

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Instagram / kevinyanik Kevin Yanik mit seinen Kinder, April 2026

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Instagram / kathiwagener Kevin Yanik und Katharina Wagener, Mai 2025

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