Dieser "Euphoria"-Star spendet an Eric Danes (†53) Töchter

Der Euphoria-Schöpfer Sam Levinson und seine Ehefrau Ashley Lent Levinson haben sich an einer GoFundMe-Kampagne für die beiden Töchter des verstorbenen Schauspielers Eric Dane (†53) beteiligt. Das Paar spendete laut dem Magazin The Hollywood Reporter die beachtliche Summe von 27.000 Dollar (umgerechnet rund 23.000 Euro) und zählt damit zu den größten Unterstützern der Aktion. Die Spendenseite wurde von Freunden des Schauspielers ins Leben gerufen, um die finanzielle Zukunft von Billie Beatrice Dane (15) und Georgia Geraldine Dane (13) zu sichern. Eric war Anfang vergangener Woche im Alter von 53 Jahren nach einem Kampf gegen ALS verstorben – eine Krankheit, die auch als Lou-Gehrig-Syndrom bekannt ist und die im April bei ihm diagnostiziert worden war.

Auf der GoFundMe-Seite würdigten Erics Freunde sein Engagement für ALS-Betroffene. "Nach seiner Diagnose wurde Eric ein leidenschaftlicher Sprecher für die ALS-Community und nutzte seine Stimme und Plattform, um sich für andere Patienten einzusetzen und das Bewusstsein zu schärfen", heißt es dort. Selbst als sich sein eigener Gesundheitszustand verschlechterte, habe er sich weiterhin dafür eingesetzt, anderen Menschen mit derselben verheerenden Krankheit zu helfen. Die Spendenaktion nähert sich inzwischen bereits dem angestrebten Ziel von 250.000 Dollar (etwa 212.000 Euro). Die beiden Töchter stammen aus Erics Ehe mit der Scream 2-Schauspielerin Rebecca Gayheart (54).

In der HBO-Serie "Euphoria" verkörperte Eric die Rolle des Cal Jacobs. Im Finale der zweiten Staffel wurde seine Figur verhaftet – eine Aktion, die von seinem Sohn Nate, gespielt von Jacob Elordi (28), orchestriert worden war. Zum Zeitpunkt seines Todes befand sich Eric noch in der Produktion für die dritte Staffel der Serie, die am 12. April in den USA und einen Tag später auch in Deutschland bei Sky, WOW und HBO Max erscheinen soll. Die ersten Trailer wurden bereits veröffentlicht. Neben Zendaya (29) und Jacob Elordi sind auch Sydney Sweeney (28), Hunter Schafer und Alexa Demie (35) in der neuen Staffel zu sehen. Sam ist als Serienmacher seit Beginn eng mit dem Ensemble verbunden. Die aktuelle Spendenaktion zeigt einmal mehr, wie sehr das Umfeld die Familie in dieser schweren Zeit stützt.

Imago Eric Dane mit seinen Töchtern Billie Beatrice und Georgia Geraldine bei der Premiere von "Bad Boys: Ride Or Die" in Los Angeles, 2024

Getty Images Sam Levinson, Regisseur

Getty Images Sam Levinson, Hunter Schafer, Barbie Ferreira, Zendaya und Eric Dane auf einem HBO-Event