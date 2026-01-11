Tom Holland besucht Zendaya regelmäßig am Set von "Euphoria"

Tom Holland (29) war Stammgast am Set von Euphoria. Das behauptet zumindest Chloe Cherry (28), die in der Serie die Rolle von Faye übernimmt. Wie die Schauspielerin dem Magazin People verriet, schaute der "Spider-Man"-Star regelmäßig am Set vorbei, um seine Verlobte Zendaya Coleman (29) zu sehen. Sie steht als Rue Bennett vor der Kamera. "Oh mein Gott, Tom Holland kommt immer ans Set", sagte Chloe und erinnerte sich daran, wie entspannt Zendaya die Besuche einfädelte: "Es war so lustig, wie Zendaya Tom anrief und so etwas sagte wie: Hey, Babe, willst du kurz ans Set kommen? Ja, wir sind hier drüben." Tom sei wenig später tatsächlich aufgetaucht. Für die Crew war der Schauspieler damit ein vertrautes Gesicht zwischen Kameras, Kabeln und Kontrollmonitoren.

Chloe schilderte, wie beeindruckt sie von dieser Selbstverständlichkeit in der Beziehung der beiden war – und wie sehr sie Zendaya darum beneidete: "Ich hoffe, eines Tages habe ich so etwas mit einem Partner", sagte sie. Neben den süßen Besuchsgeschichten sprach Chloe bei der Preisverleihung auch über den Abschied von den Dreharbeiten zu Staffel drei, die im April 2026 starten soll. Sie leide an einem "After-Show-Blues", wie sie es nennt. "Ich hatte diesen Job, zu dem ich jeden Tag gegangen bin, und diese Menschen um mich herum – jetzt vermisse ich das so sehr", erklärte sie im Gespräch mit dem Magazin.

Die enge Verbindung zwischen Tom und Zendaya ist nicht erst seit "Euphoria" ein Thema für Fans. Kennengelernt haben sich die beiden bei den "Spider-Man"-Drehs, wo sie als Peter Parker und MJ auch vor der Kamera ein Paar wurden. Im Jahr 2021 haben die beiden ihre Beziehung dann öffentlich gemacht. Seitdem achten die Schauspielerin und der Brite darauf, ihre Privatsphäre zu schützen. Während Zendaya zwischen Serienhits wie "Euphoria" und großen Filmreihen pendelt, steht Tom regelmäßig für Actionprojekte vor der Kamera. Trotz voller Terminkalender scheinen die beiden sich bewusst Inseln im Alltag zu schaffen, an denen sie sich nahe sein können – etwa, wenn er kurz vom eigenen Dreh zum "Euphoria"-Set hinüberfährt, um bei seiner Verlobten sein zu können.

Getty Images Zendaya und Tom Holland, 2021

Imago Zendaya Coleman in "Euphoria"

ActionPress/ Backgrid Tom Holland und Zendaya im Oktober 2024