Erste Babybauchfotos: Aubrey Plaza strahlend in Manhattan

Aubrey Plaza (41) genießt ihr neues Glück sichtbar: In New York wurde die Schauspielerin jetzt erstmals mit deutlich erkennbarem Babybauch gesichtet. Auf Fotos, die dem Magazin People vorliegen, ist die Schauspielerin zu sehen, wie sie entspannt in einem lässigen Alltagslook mit ihrem Hund durch die Straßen von Manhattan spaziert. TMZ veröffentlichte zudem ein Video, das Aubrey bei ihrem Spaziergang zeigt. Die The White Lotus-Darstellerin kombinierte für ihre Gassirunde eine graue Jogginghose, ein braunes Shirt, einen blauen Mantel und bequeme New-Balance-Sneaker – und machte dabei keinen Hehl mehr aus ihrer süßen Babykugel. Erst einen Tag zuvor hatte eine Quelle gegenüber People bestätigt, dass Aubrey ihr erstes Kind mit Schauspieler Christopher Abbott (40) erwartet.

Bereits während der Paris Fashion Week wurde gemunkelt, dass sich bei Aubrey Familienzuwachs ankündigt. Schon dort soll ihr Babybauch sichtbar gewesen sein, wenngleich sie ihn bei öffentlichen Auftritten geschickt unter weiten Outfits verbarg. Nun scheint der Zeitpunkt gekommen zu sein, an dem die Schauspielerin ihr Glück nicht mehr kaschieren, sondern zeigen möchte. Ob sich Aubrey und Chris über ein Mädchen oder einen Jungen freuen dürfen, behalten die beiden allerdings noch für sich – Details zum Geschlecht ihres Babys haben sie bisher nicht verraten.

Aubrey und Chris verbindet nicht nur ihre private Beziehung, sondern auch die gemeinsame Arbeit vor der Kamera. Das Paar stand für die Off-Broadway-Produktion "Danny and the Deep Blue Sea" gemeinsam auf der Bühne und spielte 2020 zusammen in dem Film "Black Bear" mit. Die beiden haben sich über die Jahre sowohl beruflich als auch privat gefunden und freuen sich nun auf ihr erstes gemeinsames Kind.

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Getty Images Aubrey Plaza bei der Premiere von "Honey Don't!" in Cannes im Mai 2025

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Getty Images Christopher Abbott bei der Premiere von "Swimming Home" in New York

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Getty Images Aubrey Plaza bei den 34. The Gothams Film Awards in New York

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