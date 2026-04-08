Nackt-Shooting bei GNTM: Für dieses Model ist alles aus

Große Emotionen am Set von Germany's Next Topmodel: In der aktuellen Folge der Castingshow von Heidi Klum (52) stand das berüchtigte Nacktshooting an – und zwar mit einem bizarren Meeresmotto. Die Kandidatinnen und Kandidaten wurden zu Seemonstern gestylt, mit Schleim, Algen, gebleichten Brauen, schwarzen Kontaktlinsen, Krallennägeln und aufgesprühten Schuppen. Unter den Augen von Gastfotograf Rankin und Heidi wurde knallhart bewertet. Trotz des freiwilligen Exits von Safia, die das Shooting verweigerte und die Show verließ, fiel am Ende noch eine Entscheidung: Merret musste am Set die Koffer packen. Während einige Talente wie Godfrey, Anika, Julia, Anna oder Marlene im Aquarium-Set regelrecht aufblühen, geraten andere deutlich ins Straucheln: Nana und Louis kamen ins Wackeln – und die Spannung stieg von Minute zu Minute.

Schon beim Shooting wird klar, wer sich mit dem ungewöhnlichen Motto schwertut. Nana wirkt verkrampft, kann die Nacktheit nicht ausblenden und findet kaum in ihren Seemonster-Charakter. Louis hat zwar die perfekte Elfen-Optik, wie Rankin anerkennend feststellt, doch seine Posen erinnern ihn eher an Gollum. Auch Daphne sorgt mit vielen schnellen Bewegungen für Unruhe vor der Kamera, ohne wirklich originelle Ideen zu liefern. Antonia schafft es nicht, mit ihrem Gesicht zu spielen, der Starfotograf wirkt schnell gelangweilt. Merret setzt dagegen stark auf Sexappeal, ihre Posen sind dem Team um Heidi aber zu wenig editorial. Besonders beeindruckend machen es dagegen Alexavius, der sogar ein bisschen mit Rankin flirtet, sowie Ibo, Aurelie, Luis, Tony und Yanneck – sie alle tauchen souverän in die schleimige Fantasiewelt ein. Dass Anna mitten im Shooting eine Kontaktlinse verliert, hält sie nicht davon ab, weiter starke Posen zu liefern.

Für Merret ist das Abenteuer am Ende trotzdem vorbei: Sie gehört zu den Wackelkandidaten und muss nach der Entscheidung die Show verlassen. Dabei hatte Heidi große Hoffnungen in das Model gesetzt und Merret schon mehrfach für ihre Ausstrahlung gelobt. In der Villa hatte sich die Blondine schnell eingelebt und gute Kontakte zu den anderen Kandidatinnen und Kandidaten aufgebaut. Hinter den Kulissen tauschte sie sich häufig mit ihren Mitstreitern über Lampenfieber und Rollenwechsel vor der Kamera aus. Für viele war sie damit eine wichtige Ansprechpartnerin, wenn es um Unsicherheit oder Nervosität ging.

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ProSieben/Max Montgomery Rankin und Heidi Klum am Set von GNTM

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ProSieben/Christoph Köstlin GNTM-Kandidatin Merret

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ProSieben/Max Montgomery Louis, Aurélie, Merret, Marlene, Daphne und Alexavius, GNTM-Kandidaten 2026

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