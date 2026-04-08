Rihannas Baby in Vintage-Dior: Tochter Rocki erobert Paris

Rihanna (38) und A$AP Rocky (37) haben mit ihren Kindern einen Spaziergang durch Paris gemacht – und dabei zum ersten Mal öffentlich ihre sechs Monate alte Tochter Rocki Irish gezeigt, das berichtet Page Six. Die kleine Rocki präsentierte sich dabei bereits als echtes Mode-Talent und trug eine grün-schwarze Vintage-Dior-Mütze von Designer John Galliano (65) aus dem Jahr 2002, die mit verspielten Pompons verziert ist, die wie ein Irokesenschnitt angeordnet sind. Das Design stammt aus einer Zeit, die ganze 23 Jahre vor ihrer Geburt liegt. Dazu kombinierte die Tochter der Sängerin ein graues, plissiertes Dior-Kleid über Jeans und Turnschuhe – wobei sie auf den Aufnahmen süßerweise einen ihrer Schuhe verloren hatte.

Während Rihanna eine Carhartt-Mütze und ein gestreiftes Polo von Prada trug und ihre "Dracula"-Tasche von Dior in den Händen hielt, führte A$AP Rocky den gemeinsamen ältesten Sohn RZA an der Hand. Der Rapper zeigte sich elegant im Blazer, während der Dreijährige ein pink gestreiftes T-Shirt und eine Sonnenbrille trug. Der zweite gemeinsame Sohn Riot, der zwei Jahre alt ist, war bei dem Familienausflug nicht dabei. Vintage-Versionen der Galliano-Mütze, die Rocki trug, werden auf dem Secondhand-Markt für bis zu 854 Euro gehandelt.

Die Familie hat eine langjährige Vorliebe für die Luxusmarke Dior. RZA und Riot trugen im vergangenen Jahr bereits Miniatur-Versionen von Designs aus der Debüt-Männerkollektion von Jonathan Anderson für Dior. Rihanna selbst war die Erste, die auf der Afterparty nach der "Dior"-Show während der Pariser "Haute Couture Week" im Januar die visionären Couture-Kopfschmuckstücke des Designers trug. Rocki Irish kam im September 2025 zur Welt und war damals in rosa Schleifen gehüllt, während ihre Mutter Schmuck im Wert von knapp 130.000 Euro trug. Rihanna und A$AP Rocky sind seit 2021 ein Paar und halten ihr Familienleben trotz vereinzelter Einblicke auf Social Media weitgehend privat.

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Getty Images Rihanna und A$AP Rocky bei den Gotham Awards in New York City

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Getty Images Rihanna und A$Ap Rocky im Juni 2025

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Getty Images Rihanna und A$AP Rocky, Musiker