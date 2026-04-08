"Ich bin schwanger": Nilam Farooq erwartet erneut Nachwuchs

Nilam Farooq (36) hat auf Instagram eine sehr persönliche Nachricht mit ihren Fans geteilt: Die Schauspielerin ist erneut schwanger. In einem emotionalen Video erklärte die einstige YouTuberin, dass sie diese Information eigentlich lieber privat gehalten hätte, sich nun aber gezwungen sieht, selbst damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Der Grund für diesen Schritt ist weniger erfreulich: Nilam möchte bestimmten Medienunternehmen zuvorkommen, die offenbar bereits über Bilder verfügen, auf denen ihre Schwangerschaft deutlich zu erkennen ist. "Anders als damals möchte ich diesmal selber die Kontrolle darüber behalten und den Wind aus den Segeln nehmen", erklärte sie.

Bereits vor zwei Jahren sei Nilam in eine ähnliche Situation geraten. Damals hätten gewisse Medien, die sie aus guten Gründen boykottiere, absurderweise über interne Informationen verfügt. "Dieses Gefühl, dass jemand sowas Großes für dich, sowas Wichtiges gegen deinen Willen öffentlich macht, ist ein ganz schön beschissenes und ein hilfloses", schilderte die Schauspielerin ihre Empfindungen. Es gebe Gründe für viele Menschen, solche Dinge nicht öffentlich zu machen, beispielsweise aus Sicherheitsgründen. Diese Kontrolle werde einem aber einfach weggenommen, weil man in der Öffentlichkeit stehe.

In ihrem Statement wurde Nilam zudem ungewöhnlich offen über ihre vergangenen Jahre. Es handelt sich bereits um ihre vierte Schwangerschaft, wie sie verriet. Die Social-Media-Bekanntheit ist bereits Mutter und hat in den vergangenen Jahren sehr viel durchgemacht: Ihr Vater starb während einer ihrer Schwangerschaften. Außerdem begann sie sehr früh nach einer Geburt wieder zu arbeiten, noch während sie stillte, was ihr zum absoluten Horror gemacht worden sei. Über all diese Themen habe sie bisher nicht sprechen können, weil sie über "das große Ganze" nicht gesprochen habe. Damals berichtete Bild, dass Nilam erstmals Mama geworden sei. Ob das wirklich stimmt oder ob sie bereits zuvor Kinder hatte, trägt sie nicht in die Öffentlichkeit.

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Instagram / nilam.farooq Nilam Farooq, April 2026

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Getty Images Nilam Farooq im März 2023

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Getty Images Nilam Farooq im November 2022

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