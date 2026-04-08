Zuschauer zweifeln: Belastet Joko Winterscheidt eigene Show?

Joko Winterscheidt (47) sorgt bei Wer stiehlt mir die Show? erneut für Diskussionen: In der Ausgabe am 29. März übernahm erstmals Till Reiners die Moderation der ProSieben-Show – mit großem Aufwand, maritimem Flair und einem klaren Plan für frischen Wind. An Bord waren neben Joko auch Nico Santos (33), Andrea Petković und Wildcard-Kandidat Jonny. Doch trotz neuer Kapitänsmütze und viel Deko steuerte das Duell am Ende wieder auf ein bekanntes Ziel zu: Joko holte sich seine Show im Finale gegen Till umgehend zurück. Auf X machten sich prompt Frust und Langeweile breit. "Ich mag die Show, aber das Finale ist definitiv gescriptet. Da steht vorher fest, wer gewinnen soll", schrieb ein Nutzer auf X und traf damit einen Nerv vieler Kommentatoren, die sich mehr Abwechslung wünschen.

Till setzte auf ein Traumschiff-Motto: Der Studioaufbau zeigte den Bug eines Kreuzfahrtschiffs, Punkte wurden als Anker vergeben. Die Gäste schlüpften in Rollen: Nico trat als Latino-Rocker auf, Andrea kam im sportlichen Look, Joko gab den lässigen Skater und Jonny den klassischen Touristen. Spielerisch hatte jedoch vor allem Joko Kurs aufgenommen: Er gewann gleich zu Beginn ein Stechen, dominierte mehrere Runden, setzte sich im musikalischen Halbfinale im Stil von Sing meinen Song durch und ließ Till im Finale kaum Chancen. In den sozialen Netzwerken wuchs der Unmut über das wiederkehrende Muster. "Joko im Finale. Dann kann man jetzt ja ausmachen. Ergebnis steht ohnehin schon fest", hieß es auf X. Ein weiterer Kommentar lautete: "So nervig – vor allem, weil man ja jedes Mal sieht, wie viel besser die Shows sind, wo sich andere austoben dürfen."

Das Konzept von "Wer stiehlt mir die Show?" lebt eigentlich davon, dass die Kandidaten dem Format jedes Mal ihren eigenen Stempel aufdrücken: Wer gewinnt, gestaltet die nächste Ausgabe nach Geschmack – von Optik über Spiele bis zu musikalischen Einlagen. Joko steht als Gastgeber im Mittelpunkt, doch genau der Reiz liegt für viele im Wechselspiel mit prominenten Gästen und einer Wildcard-Person aus dem Publikum. Till ist als Comedian einem breiten Publikum auch aus Bühnenprogrammen und Podcasts bekannt und brachte nun mit seinem maritimen Thema eine spielerische Note ein. Sänger Nico, Ex-Tennisprofi Andrea und Wildcard-Mann Jonny sorgten für bunte Rollenbilder und kleine Neckereien, wie sie die Sendung prägen. Abseits dieses Abends bleibt das Miteinander zwischen Joko und seinen Mitstreitern ein Markenzeichen – vom Frotzeln bis zu spontanen Einfällen, die das Studio regelmäßig in eine große Spielwiese verwandeln.

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Joyn/Florida TV / Julian Mathieu Joko Winterscheidt bei "Wer stiehlt mir die Show?", März 2025

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ProSieben Till Reiners bei "Wer stiehlt mir die Show?"

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Joyn/Florida TV/Julian Mathieu Joko Winterscheidt bei "Wer stiehlt mir die Show?", 2026