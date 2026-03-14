Er hat genug: Labrinth rechnet mit Hit-Show "Euphoria" ab

Labrinth (37) sorgt aktuell für Aufruhr unter seinen Fans und in der Entertainmentbranche. Der britische Musiker verkündete in einem kryptischen Instagram-Post, dass er mit der Musikindustrie abschließen wolle. "Ich bin fertig mit dieser Industrie", schrieb der 37-Jährige in seinem Statement, das er ohne weitere Erklärung auf seinem Account veröffentlichte. Besonders schockierend: In dem Beitrag richtete er deutliche Worte an sein Plattenlabel Columbia Records und die HBO-Serie Euphoria, für die er seit der ersten Staffel die Musik komponiert. "Scheiß auf Columbia. Und erst recht scheiß auf 'Euphoria'. Ich bin raus. Danke und gute Nacht", heißt es in der Nachricht. Labrinth ist derzeit bei Columbia Records unter Vertrag und hat für seine Arbeit an "Euphoria" bereits einen Emmy für den Song "All for Us" gewonnen.

Die Ankündigung kommt zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt für die HBO-Produktion. Erst im vergangenen Jahr hatte der Sender bekanntgegeben, dass Labrinth gemeinsam mit dem renommierten Komponisten Hans Zimmer (68) die dritte Staffel der Serie vertonen würde. Die neue Staffel von "Euphoria" soll bereits am 12. April starten und einen Zeitsprung beinhalten, der die Charaktere aus der Highschool in einen neuen Lebensabschnitt führt. Weder Vertreter von Labrinth noch HBO haben sich bislang zu der Bedeutung des Posts geäußert. Der Musiker war erst zu Beginn dieser Woche bei der Balenciaga-Wintershow 2026 in Paris zu sehen, bei der "Euphoria"-Schöpfer Sam Levinson Ausschnitte aus der lang erwarteten dritten Staffel präsentierte.

Die kommende Staffel soll aus acht Episoden bestehen und die Geschichte der Serie zu einem Abschluss bringen. Zendaya (29) kehrt in ihrer Rolle als Rue Bennett zurück, ebenso wie Jacob Elordi (28), Sydney Sweeney (28), Eric Dane (†53), Hunter Schafer, Alexa Demie (35) und Dominic Fike (30). Auch Maude Apatow (28) ist wieder mit dabei, während Colman Domingo (56) als Gaststar auftritt. Martha Kelly und Chloe Cherry (28) wurden zu Hauptdarstellerinnen befördert. Neu zum Cast stoßen unter anderem die Sängerin Rosalía (33), der ehemalige Football-Star Marshawn Lynch sowie die Schauspieler Kadeem Hardison, Adewale Akinnuoye-Agbaje und Toby Wallace.

Anzeige Anzeige

Getty Images Labrinth bei der Saint Laurent Menswear Spring/Summer 2026 Show, Paris Fashion Week 2025

Anzeige Anzeige

Imago Zendaya Coleman in "Euphoria"

Anzeige Anzeige

Getty Images Der "Euphoria"-Cast bei der Premiere im Juni 2019