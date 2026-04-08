Verzögerte Geburt: So lange will Renata Lusin maximal warten

Renata Lusin (38) und Valentin Lusin (39) warten weiterhin gespannt auf die Ankunft ihres zweiten Kindes, doch das Baby lässt sich Zeit. Ursprünglich war der errechnete Geburtstermin für den 4. April angesetzt, wurde dann jedoch auf den 7. April neu berechnet. Die Tänzerin erklärte in ihrer Instagram-Story, dass die Berechnung des Termins schwierig gewesen sei, da sie vor der Schwangerschaft Medikamente eingenommen habe und ihre Menstruation unregelmäßig verlaufen sei. Doch auch der 7. April ist bereits verstrichen und das Baby befindet sich immer noch in Renatas Bauch. Die Ärzte hätten ihr nun empfohlen, nicht die üblichen 14 Tage, sondern nur noch maximal zehn Tage zu warten. "Ich werde maximal zehn Tage warten. Bin ja keine 25 mehr", erklärte die 38-Jährige augenzwinkernd.

Trotz der Verzögerung seien alle Werte zum Glück top, beruhigte Renata ihre Follower. Am Freitag stehe die nächste Untersuchung im Krankenhaus an, in dem sie entbinden wird. Auch eine mechanische Einleitung werde in Betracht gezogen, bevor die Geburt auf chemischem Weg eingeleitet werde. Die Aufregung bei der werdenden Mutter wachse mittlerweile enorm. "Gerade ist es auf einmal die Aufregung Tag und Nacht so, so groß, Leute", berichtete sie. Sogar Töchterchen Stella habe sich bereits zu Wort gemeldet und rufe: "Baby, komm raus", wie Renata zu einem lachenden Emoji schrieb.

Über die Osterfeiertage gewährten die beiden ihren Fans einen ganz privaten Einblick in das Familienleben. Auf Instagram teilte die Tänzerin einen bunten Bildergruß und schrieb: "Wir wünschen euch frohe Ostern! Momente der Entschleunigung und viele Sonnenstrahlen im Herzen. Hier sind ein paar Eindrücke von den letzten paar Tagen." Gemeinsam mit Valentin und Stella verbrachte sie die Feiertage bei der Familie, wie sie schwärmte: "Heute sind wir bei Großeltern auf Eiersuche. Möge der Zauber des Frühlings unsere Familie zusammenbringen und uns daran erinnern, wie kostbar gemeinsame Momente sind."

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Instagram / renata_lusin Renata Lusin am Osterwochenende, April 2026

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Instagram / renata_lusin Schwangere Renata Lusin

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Instagram / renata_lusin Renata und Valentin Lusin mit ihrer Tochter Stella am Ostersonntag, April 2026