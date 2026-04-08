Extra tapfer: Daniel Lotts Baby bekommt spezielle Infusion

Daniel Lott und Eva Lott machen sich große Sorgen um ihren kleinen Sohn Leo, der als Frühchen auf die Welt kam und seither auf der Intensivstation liegt. Nun musste das Baby eine besondere Behandlung über sich ergehen lassen. Der Influencer teilte auf Instagram ein berührendes Foto von der winzigen Hand seines Sohnes, an der eine Infusion zu sehen ist. Dazu schrieb er: "Leider muss Leo eine Extrarunde tapfer sein. Daumendrücken." Die spezielle Infusion lief insgesamt sechs Stunden durch. Daniel und Eva hoffen sehr, dass die Behandlung ihrem Sohn hilft und er sie gut verträgt.

Wenige Stunden später meldete sich Daniel in seiner Story erneut zu Wort und sprach offen über die emotionale Belastung der Situation. "Du schaltest einfach nie ab, wenn dein Kind im Krankenhaus liegt. Ich rufe auch gleich nochmals auf der Intensiv an", erklärte er. Die Vorstellung, dass "so ein kleines Wesen eine Infusion in der Hand hat", findet er nicht schön – am liebsten würde er seinem Sohn das alles abnehmen. Bevor er schlafen gehen konnte, wollte Daniel unbedingt bei der Station anrufen: "Möchte fragen, wie er es vertragen hat und wie es ihm geht, weil es mich sonst nicht schlafen lässt."

Bereits vor wenigen Tagen hatten Daniel und Eva ihre Follower mit einem besonderen Meilenstein ihres Sohnes überrascht. In einem Wochenrückblick auf Social Media zeigten die beiden mehrere rührende Bilder, etwa von Eva beim Kuscheln mit dem Baby oder von dessen winzigen Füßen. Besonders stolz teilte Eva damals mit: "Er hat die zwei Kilo geknackt – stolz." Die Nähe zu ihrem Sohn bedeutete der Influencerin viel. "Seine Werte werden einfach immer besser durch das Kuscheln", schwärmte sie.

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Instagram / daniel_lott_ Daniel Lott, April 2026

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Instagram / daniel_lott_ Daniel Lotts Sohn Leo, April 2026

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Instagram / ivy.zlr Daniel und Eva Lott, Influencer

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