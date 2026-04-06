Cruz Beckhams Freundin begeistert mit heißem Osterfoto

Jackie Apostel hat sich am Ostermontag mit einem verführerischen Instagram-Post in Szene gesetzt. Die Freundin von Cruz Beckham (21) posierte in einem weißen Spitzenpyjama lässig auf einem Bett und zeigte sich dabei von ihrer besten Seite. Die 30-jährige Sängerin und Musikproduzentin trug passend zum Osterfest blaue Hasenohren im Haar und schrieb zu dem Schnappschuss: "Der Osterhase hatte eine Bräune." Jackie verbringt derzeit Zeit mit der Beckham-Familie in deren luxuriöser Villa in Miami, die einen Wert von rund 68 Millionen Euro haben soll. Auf Instagram gewährte sie ihren Followern einen Einblick in ihr Osterwochenende mit Cruz, der ihr liebevoll das Frühstück zubereitete.

Der 21-jährige Cruz filmte sich dabei, wie er Crêpes für seine Freundin machte, und postete das Video auf TikTok mit der Bildunterschrift: "Sie wollte Crêpes, sie hat sie bekommen." Doch nicht alle Nutzer zeigten sich begeistert von dem verliebten Clip. Ein User kommentierte spöttisch mit Anspielung auf den zehnjährigen Altersunterschied des Paares: "Ich liebe es, wenn ein Sohn für seine Mutter kocht." Cruz ließ sich jedoch nicht lange bitten und konterte schlagfertig: "Glaubst du, VB würde einen Nutella-Crêpe essen? Keine Chance." Damit spielte er auf die notorisch strenge Ernährung seiner Mutter Victoria an, die seit 25 Jahren angeblich täglich das gleiche Gericht isst: gegrillten Fisch und gedünstetes Gemüse.

Cruz und Jackie machten ihre Beziehung im Oktober 2024 offiziell auf Instagram, nachdem sie zuvor bereits gemeinsam beim Glastonbury Festival gesichtet worden waren. Seitdem zeigt sich das Paar unzertrennlich, trotz des Altersunterschieds von zehn Jahren. Auch weitere Mitglieder der Beckham-Familie waren über Ostern in Miami dabei, darunter Cruz' Bruder Romeo und dessen Freundin Kim Turnbull. Die Familie verbrachte gemeinsam Zeit auf einem Steg und beobachtete den Sonnenuntergang. Jackie scheint sich bestens in die prominente Familie zu integrieren und genießt sichtlich die Zeit mit den Beckhams in den USA.

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Instagram / jackie.apostel Jackie Apostel, April 2026

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Instagram / jackie.apostel Cruz Beckham, April 2026

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Instagram / cruzbeckham Cruz Beckham und Jackie Apostel im März 2026

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