Stichelt Cruz Beckham mit diesem Video etwa gegen Brooklyn?

Cruz Beckham (21) hat ein neues Video geteilt, das jetzt für Spekulationen sorgt. In dem TikTok-Clip ist zu sehen, wie der 21-jährige Musiker in seiner Küche am Herd steht und Pfannkuchen für seine Freundin Jackie Apostel zubereitet, dafür den Teig anrührt, die Crêpes in der Pfanne brät und sie anschließend gekonnt in die Luft wirft. Zum Schluss fügt er Nutella hinzu und gibt seiner Kreation mit einem Daumen nach oben vor der Kamera sein Gütesiegel. "Sie will Crêpes, sie bekommt sie", schrieb er schlicht zu dem Post, der nun für ordentlich Gesprächsstoff sorgt.

Viele Fans sehen in dem Video einen möglichen Seitenhieb gegen Cruz' älteren Bruder Brooklyn (27). Er ist bekannt dafür, regelmäßig Videos seiner Kochkünste auf Social Media zu teilen und hatte sogar eine kurzlebige Facebook-Serie namens "Kochen mit Brooklyn". Seine Frau Nicola (31) hatte zudem kürzlich in einem Interview mit dem Magazin Harper's Bazaar verraten, dass sie aufgrund ihrer Naschsucht oft Pancakes oder Waffeln zum Mittagessen isst. "Ich habe definitiv eine schlimme Naschsucht, ich kann niemals Nein zu einem Dessert sagen", erklärte sie damals und beschrieb ihre Ernährung scherzhaft als die einer Zehnjährigen. Es ist bereits das zweite Mal, dass Cruz mit einem Kochvideo für Aufsehen sorgt – erst im vergangenen Monat teilte er einen Clip, in dem er eine Käse-Kartoffel-Suppe zubereitete.

Das Verhältnis zwischen Cruz und Brooklyn gilt als angespannt. Während eines Konzerts in London im vergangenen Monat wurde Cruz bei der Aufführung seines Songs "Loneliest Boy" emotional, der angeblich Anspielungen auf die Entfremdung seines Bruders von der Familie enthält. Eltern David (50) und Victoria Beckham (51) sowie Bruder Romeo (23) waren bei dem Auftritt laut Mirror anwesend und sichtlich bewegt. Brooklyn hatte im Januar ein explosives Statement zu seiner Familie auf Instagram veröffentlicht und soll laut Medienberichten sogar einen Brief über Anwälte verschickt haben, in dem er seine Eltern aufforderte, nur noch über Rechtsvertreter mit ihm zu kommunizieren. An Muttertag würdigte der 27-Jährige seine Schwiegermutter Claudia Heffner Peltz (71) auf Social Media, erwähnte Victoria jedoch nicht.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Cruz und Brooklyn Beckham Collage

Anzeige Anzeige

TikTok / cruzbeckham Cruz Beckham mit Jackie Apostel in seinem Kochvideo, April 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images / Pascal Le Segretain Nicola und Brooklyn Peltz-Beckham, 2025