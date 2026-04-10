Auch Liebesmotiv: Victoria Beckham lässt Tattoos entfernen

Victoria Beckham (51) zieht einen radikalen Schlussstrich unter ihre Tattoo-Ära: Wie Sohn Cruz Beckham (21) in einer Fragerunde auf Instagram verriet, hat die Designerin alle ihre Tattoos entfernen lassen – auch die romantischen Liebesmotive für ihren Ehemann David Beckham (50). Auf die Frage eines Fans, ob Victoria denn im Gegensatz zu David überhaupt Tattoos habe, antwortete Cruz knapp: "Nein, nicht mehr." Schon zuvor hatten Fans spekuliert, ob Victoria ihre Tätowierungen entfernen ließ, nachdem ihnen in Clips und Fotos aufgefallen war, dass die einst markanten Motive an ihrem Handgelenk und Rücken immer blasser wurden. Jetzt ist klar: Sie setzt endgültig auf einen komplett cleanen Look.

Tatsächlich trug die frühere Spice-Girls-Sängerin über Jahre mehrere, sehr persönliche Motive auf der Haut. Am linken Handgelenk prangten einst Davids Initialen "DB" und ein hebräischer Satz, der "Together, forever, eternally" bedeutete und an ihren zehnten Hochzeitstag erinnern sollte. Darunter ließ sie später römische Ziffern stechen, die den Tag ihrer erneuten Trauung mit David im Mai 2006 markierten. Auf ihrem unteren Rücken hatte Victoria fünf Sterne, die für sie selbst, ihren Mann und die drei Söhne Brooklyn (27), Romeo (23) und Cruz standen. Dazu kam ein längerer hebräischer Vers entlang der Wirbelsäule – derselbe Liebesspruch, den auch David als Tattoo trägt. Schon 2022 erklärte Victoria in der US-Show Today, warum einige Motive nach und nach verschwanden: "Die Tattoos habe ich vor langer Zeit machen lassen und sie waren einfach nicht besonders filigran. Eins war ein bisschen dick, es verlief etwas. Sie sahen einfach nicht schön aus. Mehr bedeutet das nicht."

Während Victoria inzwischen komplett auf Tinte verzichtet, ist David bekannt für seine zahlreichen, teils großflächigen Tattoos, die viele Stationen seines Lebens abbilden. Auch die gemeinsamen Söhne haben längst nachgezogen. Romeo und Cruz teilen sich unter anderem ein "Brotherhood"-Tattoo, das sie sich 2023 stechen ließen. Brooklyn wählte damals dasselbe Motiv, hat inzwischen jedoch einige Familien-Tattoos überarbeiten oder überstechen lassen. Sein Verhältnis zum Rest des Beckham-Clans gilt als zerrüttet. Erst kürzlich ließ er sich ein neues Tattoo stechen, das als Stichelei gegen seine Familie gewertet werden könnte. Mit dem Entfernen seiner älteren Tattoos setzte er wohl ebenfalls bewusst ein Statement. Bei Victoria standen hingegen ästhetische Gründe bei der Entscheidung im Vordergrund. Sie bevorzugt inzwischen mehr denn je ein cleanes Erscheinungsbild.

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Getty Images Victoria Beckham, Designerin

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Getty Images Victoria und David Beckham

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Instagram / davidbeckham Schwarz-weiß-Foto von David Beckham beim Home-Training