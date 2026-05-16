Nach Führerschein-Drama: Cruz Beckham ist zurück am Steuer

Cruz Beckham (21) ist wieder auf der Straße! Rund sechs Monate nach seinem Fahrverbot wurde der Sohn von Fußballlegende David Beckham (51) laut Daily Mail dabei abgelichtet, wie er entspannt hinter dem Steuer seines Oldtimers durch London kutschierte. Im Londoner Stadtteil Notting Hill sammelte er eine Gruppe von Freunden ein, darunter Gray Gardner, den 19-jährigen Sohn von Davids engem Vertrauten und Sportagent Dave Gardner. Für den Ausflug hatte sich Cruz lässig gekleidet: Er trug gestreifte Turnschuhe, eine Jogginghose und einen schwarzen Hoodie von seiner eigenen Tour "Cruz Beckham and The Breakers", auf dessen Vorderseite die Gesichter der Bandmitglieder zu sehen waren. Am Steuer seines hellgrünen Mercedes SL aus den 1980er-Jahren wirkte der Musiker sichtlich gut gelaunt – und sichtlich erleichtert, endlich wieder fahren zu dürfen.

Seinen Führerschein hatte Cruz im November verloren, nachdem er innerhalb von nur zwei Jahren nach bestandener Prüfung zweimal zu schnell unterwegs war und damit die Sechspunkte-Grenze für Fahranfänger überschritt. Einer der Verstöße – vermutlich der zweite – ereignete sich am 2. September, als er seinen Followern auf Instagram mitteilte, er sei dabei erwischt worden, in einer 20-Meilen-Zone 24 Meilen pro Stunde gefahren zu sein. Einem Insider zufolge war Cruz, der sich um Versöhnung mit seinem älteren Bruder bemüht, damals "am Boden", habe die Konsequenzen aber akzeptiert: "Es waren ein paar Geschwindigkeitsverstöße, die in Zeiten von 20-Meilen-Zonen so leicht passieren können. Es ist frustrierend, aber er scheint es akzeptiert zu haben und es sich nicht zu Herzen genommen zu haben", zitierte Daily Mail eine Quelle aus seinem Umfeld. Um wieder fahren zu dürfen, musste Cruz einen neuen Führerschein beantragen und sowohl die Theorie- als auch die Fahrprüfung erneut ablegen.

Für seine Leidenschaft fürs Autofahren hat Cruz, Beobachtern zufolge, eine Vorliebe für Klassiker: Neben dem hellgrünen Mercedes besitzt er außerdem einen burgunderroten Land Rover. Mit seinen Tempoverstößen tritt er gewissermaßen in die Fußstapfen seines Vaters David, der ebenfalls schon Bekanntschaft mit dem britischen Verkehrsrecht gemacht hat. Im Mai 2019 wurde David für sechs Monate mit einem Fahrverbot belegt, nachdem er beim Telefonieren am Steuer seines Bentleys erwischt worden war. Cruz hat seinen Führerschein ursprünglich im September 2023 gemacht und seinen Erfolg damals auf Instagram mit einem Ausflug zu einem McDonald's-Drive-in gefeiert – seine Eltern David und Victoria (52) hatten ihn damals ebenfalls stolz in den sozialen Medien beglückwünscht.

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Getty Images Cruz Beckham, März 2025

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Instagram / davidgardner Dave Gardner und David Beckham beim "Oasis"-Konzert, 2025

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Getty Images Victoria und Cruz Beckham im Februar 2024