Glück im Unglück: Natalie Alison wurde von Auto erfasst

Natalie Alison (47) hat eine schwere Zeit hinter sich. Die Schauspielerin, die durch Serien wie Sturm der Liebe und GZSZ bekannt wurde, ist vor zwei Wochen beim Überqueren eines Zebrastreifens von einem Auto erfasst worden. Die Wienerin verriet nun in einem emotionalen Instagram-Posting, dass sie schwere Prellungen, ein geschwollenes Knie sowie Hüft- und Ganzkörperschmerzen davongetragen hat. Obwohl wie durch ein Wunder keine Knochen gebrochen wurden, leidet Natalie seither nicht nur unter körperlichen Beschwerden, sondern auch unter den psychischen Folgen des Unfalls. "Prellungen, geschwollenes Knie, Hüftschmerzen, Ganzkörperschmerzen – Muskeln und Gelenke, Albträume", schrieb die 47-Jährige gegenüber ihren Followern.

Besonders bitter für die Künstlerin ist die Tatsache, dass sie als Selbstständige trotz der Verletzungen nicht aufhören kann zu arbeiten. Ob beim Unterrichten, bei Dreharbeiten oder beim täglichen Gassigehen mit ihrem Hund – Natalie musste sich unter Schmerzen durch den Alltag kämpfen und weiterhin funktionieren. Zusätzlich zum Unfall kämpft sie seit dem Herbst auch mit dem erneuten Ausbruch des Pfeifferschen Drüsenfiebers. Seit ihrer Kindheit lebt sie mit dem Epstein-Barr-Virus und leidet unter chronischer Erschöpfung und akutem Energiemangel. "Wenn der Körper mal nicht mehr funktioniert, ist nichts anderes mehr wichtig", erklärte sie in ihrem Posting. Die Schauspielerin, die für ihre Affinität zur Astrologie bekannt ist, macht einen speziellen planetaren Transit für die aktuelle Krise verantwortlich.

Trotz der schweren Wochen zeigt sich Natalie am Ende dankbar. Dass sie den Unfall ohne Knochenbrüche überstanden hat, wertet sie als großes Glück. Ihre Fans reagierten auf die Nachricht mit einer Welle der Anteilnahme und überschütteten sie mit Genesungswünschen. Die gebürtige Österreicherin hatte in der Vergangenheit immer wieder betont, dass sie die "Kerze stets von beiden Seiten abgebrannt" habe. Diese gesundheitliche Zäsur sieht sie nun als schmerzhafte Erkenntnis über die Zerbrechlichkeit der Gesundheit. Fans hoffen nun, dass Natalie bald die nötige Ruhe findet, um sich vollständig von dem dramatischen Unfall und den gesundheitlichen Rückschlägen zu erholen und wieder strahlen kann.

Anzeige Anzeige

Instagram / nataliealisonofficial Natalie Alison schaut nachdenklich, April 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Natalie Alison bei der Premiere von "King Kong"

Anzeige Anzeige

Instagram / nataliealisonofficial Natalie Alison, Juli 2025