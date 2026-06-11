Süße Beichte: Schauspielerin Helena Zengel ist verliebt

Frisch volljährig und verliebt: Helena Zengel (18) hat ihren 18. Geburtstag auf der Premiere ihrer neuen ARD-Serie "Westend Girl" in Köln gefeiert – und dabei nebenbei eine süße Beichte abgelegt. Auf die Frage eines Bild-Reporters, ob sie gerade verliebt sei, antwortete die Schauspielerin mit einem verheißungsvollen "Vielleicht!" Mehr wollte sie zu dem Thema allerdings nicht verraten. Wer der Glückliche ist, behielt Helena vorerst für sich: "Das erfahrt ihr sowieso noch früh genug", stellte sie klar.

Neben den ersten zarten Einblicken in ihr Liebesleben hatte Helena rund um ihren Ehrentag noch mehr persönliche Neuigkeiten parat. Im Gespräch mit dem Blatt erzählte sie, dass sie sich selbst schon ein ganz besonderes Geschenk gemacht habe: "Ich habe meinen Führerschein bestanden. Das ist schon mal ein toller Schritt zu mehr Freiheit." Außerdem sei sie inzwischen von zu Hause ausgezogen. "Das ist ja beides etwas, was sich so richtig erwachsen anfühlt", sagte sie. Auf dem roten Teppich erschien sie in Begleitung ihres Serienkollegen Lucas Gregorowicz (49), bekannt als "Polizeiruf"-Kommissar. Der 49-Jährige schwärmte: "Helena ist der Wahnsinn, sie hat jetzt schon so richtig Star-Appeal. Und obwohl sie den Raum füllt, wenn sie ihn betritt, bleibt sie auf dem Boden." Nach der Premiere feierte Helena den Abend noch mit Freunden in einem Kölner Club weiter, wo sie um Mitternacht mit einem Countdown und Luftballons hochleben gelassen wurde. Die große Geburtstagsfeier steigt aber erst Ende Juni – mit sage und schreibe 600 geladenen Gästen.

Helena gehört zu den derzeit bemerkenswertesten deutschen Schauspieltalenten. Mit nur elf Jahren spielte sie in "Systemsprenger" die traumatisierte Benni – eine Leistung, die ihr den Deutschen Filmpreis als Beste Hauptdarstellerin einbrachte. Internationale Bekanntheit erlangte sie schließlich durch das Western-Drama "Neues aus der Welt", in dem sie neben Hollywoodstar Tom Hanks (69) zu sehen war. Zuletzt spielte sie im Fantasy-Abenteuer "Die Legende von Ochi" auf HBO Max an der Seite von Stranger Things-Star Finn Wolfhard (23). Dass viele sie längst für älter halten, ist für Helena kein Wunder: "Mich halten ja die meisten schon für älter, weil ich schon ein paar Jahre dabei bin", sagte sie. Trotz allem will sie bescheiden bleiben: "Ich versuche, mich davon nicht blenden zu lassen und einfach das zu machen, woran ich Spaß habe." Und das scheint bestens zu funktionieren. Helena hat den Aufstieg vom Kinderstar zur internationalen Darstellerin geschafft – und gilt mit ihren zarten 18 Jahren als eines der größten deutschen Hollywoodtalente ihrer Generation.

Anzeige Anzeige

Imago Helena Zengel beim 23. NRW Empfang während der Berlinale 2026 in Berlin

Anzeige Anzeige

Getty Images Helena Zengel beim Deutschen Filmpreis 2025

Anzeige Anzeige

PictureLux/Action Press Helena Zengel und Tom Hanks in "News of the World"